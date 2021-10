Il maxi tappetino da PC di POCO costa meno di 10€

Mentre aspettiamo il lancio di un notebook targato POCO (anche se pare proprio che potremmo restare a bocca asciutta a lungo) potete consolarvi con questo maxi tappetino da mouse, una soluzione gigante ma super economica proposta in offerta a meno di 10€ grazie allo store Banggood.

Il maxi mouse pad di POCO debutta su Banggood in offerta lampo

Il mouse pad dell'ex costola di Xiaomi arriva senza troppi fronzoli e senza funzionalità tech (a differenza del modello Sothing visto di recente): il tappetino da PC di POCO è una soluzione semplice ed essenziale, con il logo del brand in bella vista e la tipica colorazione gialla che contraddistingue il marchio fin dal debutto.

La parte superiore è liscia al tatto, perfettamente scorrevole per qualsiasi tipo di mouse, mentre la parte inferiore presenta una texture antiscivolo per una presa salda anche durante i momenti più concitati (magari durante una fase di gaming particolarmente “intensa”).

Il maxi tappetino da PC di POCO è disponibile in offerta lampo sullo store Banggood, con tanto di spedizione gratis (dalla Cina). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu