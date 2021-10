Calano le temperature, ma niente paura: il mouse pad Xiaomi Sothing vi tiene al caldo | Coupon

In questi giorni le temperatura hanno cominciato a puntare verso il basso: il freddo è cominciato ed è arrivato il momento di dare il via al cambio di stagione. In contemporanea, Banggood ha tirato fuori dal cilindro un codice sconto che calza a pennello: il mouse pad riscaldante di Xiaomi Sothing debutta sullo store ad un prezzo decisamente ghiotto!

Il mouse pad riscaldante Xiaomi Sothing vi coccola mentre lavorate

Se questo particolare prodotto proveniente da YouPin vi ricorda qualcosa è perché si tratta di un accessorio di cui abbiamo parlato tempo fa (lo trovate qui): dopo il lancio sulla piattaforma di crowdfunding del brand e su AliExpress, ora il mouse pad riscaldante di Xiaomi Sothing arriva anche su Banggood e ovviamente non poteva mancare un codice sconto dedicato che fa scendere il prezzo ad una cifra impareggiabile.





Per chi si fosse perso qualche dettaglio, si tratta di un tappetino elettrico per il mouse (in realtà per tutto il PC, viste le dimensioni maxi di 80 x 33 cm). All'interno trova spazio un sistema di riscaldamento che può essere impostato a varie temperature (38/42/48°C), con tanto di un timer per lo spegnimento automatico. Insomma, un prodotto da non sottovalutare se volete lavorare o studiare tenendo le mani e le braccia al caldo!

Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

