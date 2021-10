Redmi 7A si aggiorna in Europa alla MIUI 12.5 | Download

Negli scorsi mesi l'aggiornamento alla MIUI 12.5 era arrivato quasi a sorpresa su Redmi 7 e adesso sta arrivando anche su Redmi 7A. Fa quasi strano parlare della variante 7A, essendo uno se non l'ultimo smartphone dotato delle ormai anacronistiche cornici sopra e sotto. Uscito più di due anni fa sugli scaffali, era uno smartphone low-cost basato sullo Snapdragon 439 e con una singola fotocamera posteriore.

Aggiornamento 12/10: il roll-out della MIUI 12.5 su Redmi 7A arriva in Europa. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

È tempo di aggiornamento alla MIUI 12.5 per Redmi 7A

Per quanto riguarda la componente software, Redmi 7A faceva parte di quegli smartphone debuttanti con MIUI 10 e Android 9 Pie. Dalla MIUI 10, quindi, si passa alla MIUI 12.5 Stabile, ma è ancora una release ancorata alla madrepatria. La build è la V12.5.1.0.QCMCNXM, perciò si tratta della ROM China.

Tocca all'Europa | Aggiornamento 12/10

C'è voluto un po' di tempo (quasi 2 mesi), ma finalmente la MIUI 12.5 sta facendo il suo debutto anche su Redmi 7A. E lo fa con la build V12.5.3.0.QCMEUXM, a quanto pare non in fase Stable Beta bensì definitiva. Se non aveste ancora ricevuto la notifica OTA, potete scaricare ed installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

MIUI 12.5 Changelog

Sistema Novità – La risposta ai gesti è ora istantanea Novità – Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Novità – Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. Ottimizzazione – MIUI diventa più leggera, veloce e durevole. Aggiornate le patch di sicurezza Android a luglio 2021. Aumentata la sicurezza di sistema.

Note Novità – Componi mappe mentali con strutture complesse. Novità – Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Novità – Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Novità – Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità – Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità -I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.



