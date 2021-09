Xiaomi raggruppa tutti i bug MIUI in un’unica pagina (ma non ovunque)

La storia che intercorre tra la MIUI di Xiaomi e i bug presenti in essa è vecchia quanto il brand stesso. La grande sperimentazione che il brand apporta sulla sua interfaccia ha fatto sì che i problemi fossero presenti in maniera frequente. Per questo, Xiaomi ha creato una pagina web dove raccoglie tutti i bug presenti sulla MIUI e tutti in maniera molto ordinata.

Xiaomi: ecco come funziona la pagina web dei bug della MIUI

La pagina creata dal brand ha sede sul sito web della MIUI, dove regolarmente si aggiorna riportando tutti i problemi che si sono presentati tra le varie versioni dell'interfaccia nei vari dispositivi. Attualmente è disponibile nella sola Cina ed è creata al fine di non intasare la Community con thread spesso anche uguali.

Questo, unito al lavoro che da qualche mese sta facendo il noto Pioneer Group, creato da Xiaomi per rilevare e rimediare ai bug della MIUI, punta ad un serio miglioramento del software che troppo spesso viene criticato in maniera sempre più varia. Ed essendo la Community di Xiaomi molto vasta, è necessario che esistano tali espedienti al fine di non rendere scontenti gli utenti.

Una pagina di report sarebbe sicuramente molto utile anche nel mercato Global, dove le versioni della MIUI sono comunque diverse e quindi possono presentare bug diversi, magari con la possibilità di segnalarli in un box apposito. Per darvi un'idea di come funzioni, vi lasciamo il link alla pagina, sebbene sia in cinese.

