La prossima lampada di Xiaomi simulerà alba e tramonto

Siamo abituati a farci accompagnare dai prodotti Xiaomi spesso durante tutto l'arco della giornata. E non mancano prodotti per l'illuminazione. Ma come sempre, Xiaomi punta tutto sull'innovazione e le novità che rendono più comode le vite dei suoi utenti, come l'ultima lampada Smart Sleep and Wake-up Light, pensata per migliorare la qualità del sonno.

Xiaomi Smart Sleep and Wake-up Light: tutto ciò che sappiamo sulla nuova lampada

Xiaomi Smart Sleep and Wake-up Light receives the Bluetooth SIG certification.#Xiaomi pic.twitter.com/VHT7lpxeHM — Mukul Sharma (@stufflistings) September 7, 2021

A dare notizia di questa lampada è il leaker Mukul Sharma, che raccoglie la certificazione Bluetooth SIG. Lo standard certificato è il Bluetooth 4.2, che sostanzialmente per un prodotto del genere è più che sufficiente, visto che probabilmente si attiverà tramite la tecnologia BLE (a Basso Consumo Energetico) tramite l'applicazione Xiaomi Home.

Ma cosa potrà fare questa lampada? Come ci suggerisce il nome, è sicuramente un prodotto intelligente, che ottimizza e mira a migliorare la qualità del nostro sonno gestendo anche il risveglio. Probabile che “simuli” una sorta di alba e tramonto artificiali, così da attenuare o accentuare l'illuminazione quando serve.

Purtroppo, in merito all'uscita non abbiamo vere indiscrezioni, ma considerando la certificazione ottenuta, il lancio non sembra affatto lontano. Sarà curioso poi capire come funzionerà in maniera concreta, come è stato immaginato il design, che conoscendo Xiaomi, sarà probabilmente molto minimale.

