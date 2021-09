Con questo accessorio il vostro Roborock S7 diventerà il miglior vacuum del 2021

Volete rendere il vostro fidato robottino ancora più completo ed efficiente? Allora non perdete la base di svuotamento Roborock S7 Auto Empty Dock, un accessorio irrinunciabile ora disponibile in offerta con codice sconto e spedizione direttamente dall'Europa.

Codice sconto Roborock S7 Auto Empty Dock: un valido aiuto per il vostro robottino

Per quanto riguarda il modello S7, di certo non ha bisogno di presentazioni: si tratta di un robot potente ed avanzato, dotato di una potenza di aspirazione di 2.500 PA, funzione di lavapavimenti, una batteria da 5.200 mAh e non solo. Se volete saperne di più sul robot aspirapolvere, date un'occhiata alla nostra recensione! Tornando invece a Roborock S7 Auto Empty Dock, si tratta di una soluzione presentata al CES 2021 insieme al robot ma arrivata sul mercato successivamente.

Grazie ad essa il robottino è in grado di svuotare il contenitore della polvere in modo autonomo. La stazione integra un contenitore da 1.8 litri ed adotta un design facile da smontare e da lavare.

