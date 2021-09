Mi Home icona di stile: l’app Xiaomi fa il Grande Slam dei premi per il design

Nell'immaginario moderno dello stile, non si apprezza più solo l'aspetto di un prodotto o un dispositivo. Con il crescere nelle nostre vite della tecnologia, anche per i software assume una certa importanza il design, tanto che esistono importanti premi in merito. E non è un caso infatti se l'applicazione Xiaomi Home (o Mijia App in Cina) abbia appena conseguito il Grande Slam per i premi di design.

Xiaomi Home: ecco i premi di design ottenuti dall'applicazione tuttofare

Ma in cosa consiste il Grande Slam dei premi di design? Termine coniato dal tennis e dedicato a chi vince tutti i maggiori tornei di questo sport, nel caso del design vale per i prodotti che si aggiudicano, nell'ordine, i riconoscimenti di: Good Design, iF Design, International Design Excellence e ovviamente RedDot. Questi non sono però consecutivi, nel senso che sono arrivati nel corso dell'ultimo biennio 2019-2021.

L'ente Reddot ha premiato lo stile molto gradevole e “casalingo”, ma anche l'intuitività che tutto l'ecosistema dell'applicazione fornisce quando si controlla da remoto un dispositivo. E c'è da dire che non è affatto facile, visto che l'universo collegato a Xiaomi e di conseguenza impiantato nell'app è davvero vastissimo (specie in Cina).

In particolare, è stato molto apprezzato il design che si presenta nell'app quando si utilizza l'aspirapolvere senza fili Mijia K10, oltre che del Mijia Robot Pro, che sono sicuramente tra i due modelli più utilizzati della gamma del brand di Lei Jun.

E voi utilizzate spesso l'applicazione Xiaomi Home, credete che quanto valutato dai vari enti corrisponda alla realtà? Fatecelo sapere nei commenti!

