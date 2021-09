Google Camera Go Mod migliora le foto per tutti: anche OnePlus e Samsung supportati

Quando si parla di software fotografici per smartphone è impossibile non farsi venire in mente GCam, l'applicazione dedicata ai Pixel oggetto di Mod e porting in abbondanza (proprio grazie alla notorietà delle sue performance). Tuttavia per i dispositivi meno capaci Big G ha rilasciato Google Camera Go 2.5, versione Lite che diventa ancora più interessante grazie ad una Mod compatibile con vari OnePlus, Samsung e Motorola: ecco tutti i dettagli ed i link al download!

Google Camera Go 2.5: la mod di Greatness promette faville

Che cos'è Google Camera Go e cosa cambia con GCam?

Tutti parlano di GCam e dei notevoli miglioramenti che è in grado di offrire rispetto all'app fotocamera di vari brand, ma ancora in pochi conoscono Google Camera Go. Come il nome lascia intendere si tratta di una versione dell'applicazione di foto di Google pensata per gli smartphone dotato del sistema operativo Android Go, soluzione ultraleggera per dispositivi dalle specifiche modeste. La nuova Mod di Greatness è basata sull'ultima Google Camera Go 2.5 ed introduce il supporto a molteplici dispositivi.

Per quanto riguarda la compatibilità, la Mod dovrebbe andar bene per tutti i modelli dotati di Android 8 Oreo e successivi anche se ovviamente l'unico modo per essere certi è provare ad installare il file. Al momento la compatibilità dovrebbe essere certa con OnePlus Nord, OnePlus 8 Pro, vari Samsung Galaxy (A52, A72 e A70) ed i modelli Motorola.

Google Camera Go 2.5 Mod – Download

Per maggiori informazioni sullo sviluppatore Greatness vi rimandiamo alla pagina dedicata alla sua versione di GCam (la trovate qui) e all'elenco completo delle release pubblicate. Se siete interessati a scaricare e provare Google Camera Go 2.5 Mod a bordo del vostro dispositivo, qui trovate il link al download.

