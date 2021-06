Come è ormai noto da anni, la MIUI di Xiaomi è una delle interfacce più utilizzate al mondo, per un'enorme serie di fattori. Ultimamente però, pare che non pochi utenti non siano soddisfatti dell'operato del software, tanto da rivolgersi al brand ed è da qui che è nata l'ultima idea dalla squadra di sviluppo. Infatti, nasce oggi MIUI Pioneer Group, team interno di Xiaomi creato appositamente per trovare una risoluzione dei problemi.

MIUI Pioneer Group: ecco come Xiaomi proverà a trovare una risoluzione dei problemi

A creare questo team è stato il Direttore Generale del dipartimento MIUI, Xiao Fan, che si occuperà dell'esperienza software complessiva di Xiaomi e della MIUI. Inoltre, è presente il blogger interno Da Li che si occuperà di gestire i reclami e tutte le segnalazioni da parte degli utenti. Nella parte pratica poi abbiamo Zhang Guoquan, Direttore del dipartimento software che si occuperò dello sviluppo software di sistema per smartphone, andando ad agire inoltre sull'ottimizzazione dell'hardware, del sistema operativo e dei problemi di rete.

Proseguendo, un altro responsabile di carattere generale in merito a sviluppo e risoluzione dei problemi è Qiao Zhongliang, Vice Direttore Generale di Mi Internet, mentre per i test di qualità abbiamo Zhou Zhibin, Direttore di Xiaomi Mobile Testing. Insomma, un team davvero niente male per poter ovviare alle problematiche più frequenti, più annose che hanno spesso penalizzato l'esperienza d'uso degli utenti Xiaomi, Redmi e gli altri brand.

Lo stato di avanzamento del lavoro svolto dal MIUI Pioneer Group verrà poi pubblicato negli spazi dedicati alla Community Xiaomi sotto forma di report progressivo, che il team invita caldamente a monitorare al fine di avere novità più velocemente.

