Come tutti i produttori al mondo, anche Xiaomi realizza un quantitativo di dispositivi e prototipi che poi non vedono la luce del giorno. Ed è normale: ogni azienda testa varie soluzioni per capire quali siano le migliori e le più funzionali all'atto pratico. Un processo che verte soprattutto attorno alla praticità e all'estetico di un oggetto, ma non è detto che un prototipo non venga realizzato anche per altri scopri. Per esempio, un terminale può essere fabbricato anche per testare tecnologie e feature per vedere se e quanto siano realizzabili. E perché, anche per provare soluzioni audaci e a volte anche bizzarre.

Xiaomi avrebbe potuto lanciare la prima quad selfie camera

Di prototipi Xiaomi ne abbiamo visti tanti, ma finora nessuno di questi si era spinto così tanto in là come questo presunto Redmi K30. Postata su Weibo, la foto ha fatto la sua comparsa sui social in queste ore e si prepara a far discutere. In fatto di audacia, la sua conformazione è quantomeno peculiare, per non dire assurda, ma d'altronde stiamo parlando di un prototipo e non di un prodotto commerciale e definitivo. Se K30 Pro si è contraddistinto per la sua pop-up camera, la variante base arrivò sul mercato come uno dei vari smartphone dotati di schermo punch-hole. Sul modello ufficiale, infatti, c'è una doppia selfie camera incastonata in alto a destra, una scelta che su questo prototipo viene elevata al quadrato.

Anziché avere un'unica coppia di sensori, il presunto prototipo di Redmi K30 si fregerebbe dell'integrazione di una quad selfie camera, la prima mai vista su un telefono. La coppia principale è sempre al solito posto (per quanto scomposta in due fori singoli anziché uno solo), mentre l'altra la ritroviamo in una posizione a dir poco strana. Xiaomi avrebbe tentato di inserirla in verticale, praticamente a metà del perimetro laterale. Un posizionamento che ipotizziamo sia stato preso in considerazione in virtù del fatto che alcuni potrebbero preferire scattare selfie col telefono in modalità Landscape.

Una modalità utilizzata in particolar modo dai gamer mobile e che ha spinto alla realizzazione di un Lenovo Legion Phone Duel che adotta lo stesso stile, per quanto in maniera più elegante. Il gaming phone Lenovo ha una fotocamera del genere ma a scomparsa, anche perché è innegabile che una soluzione come quella di questo Redmi sia a dir poco ingombrante.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu