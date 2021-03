Tanti prototipi Xiaomi, fra modelli e colori che non ce l’hanno fatta

Se pensate che Xiaomi sia un'azienda a dir poco prolifica, pensate che i modelli che conosciamo non ci raccontano tutta la verità. Come ogni compagnia che si rispetti, anche quella di Lei Jun lavora su tante versioni di ogni smartphone. Ma non tutte quelle che vengono realizzate giungono effettivamente sugli scaffali. I motivi possono essere svariati: magari una colorazione non rende come dovrebbe, non rispecchia i gusti del mercato in quel periodo oppure è troppo difficile da produrre, per dirne alcuni. E di tanto in tanto spuntano fuori foto che vedono protagonisti proprio quei prototipi che non vedranno mai la luce del sole.

Pensiamo, ad esempio, al prototipo rugged di Xiaomi: una categoria mai affrontata dal produttore, ma il cui design è stato riciclato con la serie Black Shark. Anche Mi Note 3 sarebbe potuto apparire diversamente, così come Mi 10 Lite, per non parlare del mai esistito Xiaomi Mi 6 Pro. Persino noi, nel “lontano” 2017, vi rivelammo in esclusiva quello che sarebbe dovuto essere Xiaomi Mi 6 Plus ma che non è mai stato finalizzato.

Un insider rivela al mondo tante versioni di smartphone Xiaomi mai viste prima ad ora

A questa lista si aggiungono adesso numerose varianti inedite di smartphone esistenti e non, immortalate in foto da un insider su Weibo. Vediamo uno Xiaomi Mi 6 in versione specchiata Bright Silver, al quale segue proprio il succitato Mi 6 Pro, pensato ma mai prodotto concretamente. Proseguendo, abbiamo un'interessante Mi 9 in versione Ceramic Red ed uno White Silver, un Mi 8 in salsa Ceramic Black ed un Mi 10 Pro in una texture ceramica ispirata ai coltelli di Damasco, poi ripresa per il lancio di Redmi K40 Pro+. Infine, un Mi CC9 Meitu Edition con un particolare gradiente pesca, un tenue Mi MIX 2S Azure ed un più stravagante Mi MIX 3 Green ispirato alla Forbidden Palace Museum Edition.

Che dire, è un peccato che alcuni di questi non siano mai arrivati sul mercato, seppur alcune colorazioni siano state riciclate per altri modelli. Fra l'altro, anche OnePlus è solita testare tantissime colorazioni, come avvenne con OnePlus 6T e con il più recente Nord.

