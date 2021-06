Xiaomi vuole rendere più comodo il lettore d’impronte sotto al display

Nelle scorse ore abbiamo parlato parecchio dei lavori in corso nella casa di Lei Jun. La compagnia cinese sta pensando di rinnovare il design della fotocamera dei suoi prossimi modelli e intanto riflette anche sulla possibilità di lanciare uno smartphone senza porte. Ma questi non sono gli unici crucci di Xiaomi: un nuovo brevetto ci mostra una soluzione che prova a rendere più comodo il lettore d'impronte sotto al display, una funzionalità ormai presente su quasi tutti gli smartphone dotati di display OLED.

Il nuovo brevetto di Xiaomi presenta un sensore ID laterale, sotto il display

Il passaggio dal lettore d'impronte posteriore a quello frontale è stato costellato di esperimenti, tutti finalizzati a rendere più intuitivo l'utilizzo dello sblocco con sensore ottico. Per non parlare poi delle soluzioni ad ultrasuoni, ancora più precise ed avanzate. Per utilizzare questa tecnologia è necessario utilizzare un display OLED (anche se ci sono lavori anche per portare questa funzione su LCD), ma ormai queste sono nozioni note a tutti gli appassionati. Un nuovo brevetto di Xiaomi suggerisce una nuova soluzione per il lettore d'impronte digitali sotto al display, che pare dettata dalla comodità.

Il documento è stato depositato a marzo 2020 e pubblicato il 3 giugno 2021; all'interno si fa riferimento ad uno smartphone dotato di un ampio pannello con bordi curvi Edge ma la vera novità è posizionata lungo il bordo. Anziché utilizzare un sensore ID sotto lo schermo posizionato di fronte, il lettore d'impronte digitali è localizzato di lato, proprio nella curvatura del display.

Tra parentesi c'è una stranezza in questa soluzione targata Xiaomi: sembra che la compagnia cinese stia lavorando ad un display LCD IPS con bordi curvi e sensore ID laterale. Se così fosse si tratterebbe di un bel passo avanti per i dispositivi più economici, che potrebbero vantare un look ed una funzione premium senza andare ad impattare eccessivamente sul prezzo finale.

Comunque ricordiamo che – come al solito – si tratta solo di un brevetto e che per saperne di più dovremo necessariamente attendere novità da parte di Xiaomi (se mai ce ne saranno!).

