Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro (Mi Air 3 Pro) confermate: ecco la data di presentazione

Dopo il lancio delle FlipBuds Pro, le prime TWS del brand dotate della tecnologia ANC è arrivato il momento di una nuova aggiunta per la gamma di auricolari dell'azienda cinese. Dopo le Air 2S e le 2 SE – entrambi si sono rivelate un'ottima scelta, specialmente in relazione allo street price – è tempo di portare la cancellazione attiva del rumore anche sulla serie principale: ecco tutti i dettagli su specifiche prezzo e uscita delle prossime Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro o Mi Air 3 Pro se preferite!

Aggiornamento 24/09: Xiaomi ha annunciato design e data di presentazione delle sue nuove cuffie TWS con ANC. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro (Mi Air 3 Pro): tutto quello che sappiamo

Design e caratteristiche

Le nuove cuffie TWS Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro (Mi Air 3 Pro) sono state svelate a sorpresa dalla compagnia cinese, la quale ha conferma alcune caratteristiche ed il design. Gli auricolari arrivano con una vestibilità in-ear, un corpo a stelo ed una custodia di ricarica a ciottolo (dotata di una luce LED nella parte frontale). Queste saranno le prime cuffie del brand ad avere non solo la cancellazione attiva del rumore ANC, ma anche un sistema di riduzione del rumore adattivo. Per il resto, gli auricolari offriranno il supporto al Bluetooth 5.0, ai protocolli SBC e AAC e l'impermeabilità IPX4.

Per quanto riguarda la capacità della cancellazione del rumore, l'ANC sarà in grado di spingersi fino a – 40 dB. Mancano ancora varie caratteristiche, specialmente per quanto riguarda l'autonomia, e restiamo in attesa di novità.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro (Mi Air 3 Pro): prezzo e data di presentazione

La data di presentazione delle Xiaomi Mi True Wireless Earphones 3 Pro (Mi Air 3 Pro) è fissata per il 27 settembre, insieme al nuovo smartphone CIVI e solo per la Cina; per quanto riguarda prezzo per ora non ci sono dettagli. Tuttavia le FlipBuds sono state lanciate a circa 105€ al cambio (799 yuan) quindi ci aspettiamo una cifra simile o di poco superiore.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu