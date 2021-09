vivo: la serie T è più vicina del previsto

Se c'è un brand che, seppur abbia un'importante distribuzione in patria ed a livello internazionale, riesce ad avere un ordine ben preciso dei suoi smartphone, quello è sicuramente vivo. Pare però che questo non eviti di creare nuove line up di smartphone, visto che è iniziata a circolare la voce sulla presunta serie vivo T.

Aggiornamento 28/09: vivo potrebbe lanciare la sua nuova serie T molto presto, secondo un nuovo leak. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

vivo T: cosa sappiamo sulla nuova serie di smartphone?

A parlare per primo della nuova serie T è stato il leaker Bald Panda su Weibo, che dapprima ha introdotto il discorso e poi si è affinato spiegando come si dovrebbe posizionare tale gamma di smartphone sul mercato. Se la serie Y è quella considerata medio-base gamma, la serie S e T si dovrebbero equivalere per quanto riguarda il prezzo. Di conseguenza la serie X resta quella top gamma. Inoltre, da notare che non si tratta della nuova serie vivo X70t, ma di un prodotto a sé stante.

E in cosa differenzieranno quindi la serie S e la serie T? Secondo il leaker, la serie S virerà all'imaging e soprattutto sui selfie, ma non è una novità. La serie T invece andrebbe a competere con gli smartphone top-mid range pensati per il gaming da smartphone. Non un prodotto estremo come ROG, Black Shark o RedMagic, ma più come Realme GT Neo, Redmi K40 Game o iQOO Neo, probabile serie “gemella” ma meno costosa. Per fare un altro paragone, la leaker Arsenal Jun ci presenta la serie T come simile alla serie K di OPPO.

vivo: serie T molto vicina, ecco la fascia di prezzo | Aggiornamento 28/09

Dopo alcune giorni di silenzio, si torna a parlare della nuova serie T di vivo. Secondo un nuovo leak infatti, la gamma di smartphone dovrebbe debuttare il prossimo mese di novembre 2021. Quindi, tutto sommato, non ci siamo tanto lontani. Ma Arsenal Jun ha parlato anche della fascia di prezzo, che colloca tra i 250 e i 350€ circa (2000-2500 yuan). Questa situazione è alimentata anche da un altro fattore che può diventare importante: se iQOO, secondo rumor, dovesse diventare indipendente nella produzione, la serie vivo T sarà la sua diretta concorrente.

