Realme 8s 5G e 8i ufficiali: la fascia media ha due nuovi campioni?

Spesso ci si interroga su cosa dovrebbero avere gli smartphone medio gamma per essere sufficientemente completi. Un'idea ha provato a darcela Realme, che ha lanciato nel super evento in cui ha presentato anche il suo primo tablet i due Realme 8s 5G e 8i, dispositivi di pura fascia media ma con target diversi.

Realme 8s 5G e 8i ufficiali: tutte le novità dei due medio gamma

Le novità più succose che possiamo trovare nei nuovi Realme 8s e 8i partono senza dubbio dal display. Infatti, se la scelta per il modello 8s è ricaduta su un pannello Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, per il modello 8i abbiamo addirittura 120 Hz adattivi, che per la categoria di prezzo sono una sorta di top feature.

Ma i veri debuttanti sono sicuramente i chipset, che Realme ha deciso di portare su 8s e 8i per la prima volta sul mercato. Infatti, il primo essendo 5G si avvale del nuovo MediaTek Dimensity 810 a 6 nm, mentre il secondo vira sull'Helio G96, tra i chipset 4G più potenti sul mercato per i medio gamma. Entrambi si avvalgono della RAM Expansion fino a 5 GB. La batteria di entrambi è poi da 5.000 mAh con ricarica rispettivamente a 33W (8s) e 18W (8i).

A voler provare a stupire è poi la fotocamera di Realme 8i, che si avvale di un sensore da 50 MP, con entrambi gli smartphone ad avvalersi di una configurazione tripla ed una selfie camera da 16 MP.

Il prezzo dei due è sicuramente la parte più interessante del lotto, visto che Realme 8s parte da circa 206€ (17.999 rupie) per la versione 6/128 GB mentre Realme 8i parte da soli 160€ (13.999 rupie) per la versione 4/64 GB.

Volete sapere tutto sui due nuovi smartphone? Allora potete dare un'occhiata all'approfondimento per Realme 8s 5G e all'approfondimento dedicato a Realme 8i.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu