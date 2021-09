MediaTek Kompanio 900T: ufficiale il chipset per tablet con 5G, UFS 3.1 e 108 MP

Il grande lavoro che sta facendo MediaTek in merito ai suoi chipset ha portato sicuramente tanti frutti, tanto che si guarda ora a progetti più ampi. E nello specifico, la divisione Kompanio è quella che sta sfornando i chipset più interessanti, dedicati a tablet e Chromebook. Infatti, dopo il Kompanio 1300T visto sul nuovo tablet Honor Tab V7 Pro, arriva ora il fratello “minore” MediaTek Kompanio 900T, dotato di supporto a specifiche tecniche sempre più interessanti.

MediaTek Kompanio 900T: tutto ciò che c'è da sapere

Il nuovo SoC sviluppato da MediaTek segue tutti i crismi necessari per tablet di fascia medio-alta che possiamo comparare a smartphone con il Dimensity 900, probabile controparte di questo Kompanio 900T. Abbiamo una configurazione Octa-Core fino a 2.4 GHz con divisione Cortex-A78 e Cortex-A55 e processo a 6 nm TSMC. Per la memoria, c'è il supporto anche alla RAM LPDDR5 e a memorie UFS 3.1, le più veloci sul mercato.

Al MediaTek Kompanio 900T manca inoltre il supporto al Wi-Fi 6 ax e ovviamente al 5G SA & NSA (Stand Alone e Non Stand Alone). Per il servizio di localizzazione abbiamo il supporto a GNSS: GPS L1CA+L5 / BeiDou B1I+ B2a / Glonass L1OF / Galileo E1 + E5a / QZSS L1CA+ L5 / NavIC. Il Bluetooth supportato è in versione 5.2.

Lato display la risoluzione massima supportata è 2000 x 1200 pixel 16:10 ed un refresh rate massimo 120 Hz. Questo è sinonimo di tablet con buone diagonali ma non necessariamente top gamma. La GPU è una ARM Mali-G68 MC4 e per la codifica video abbiamo supporto a H.264, H.265 / HEVC, mentre nella decodifica abbiamo H.264, H.265 / HEVC, MPEG-1/2/4, VP-9, AV1.

Per la fotocamera il processore di immagine riesce a gestire due sensori da 20 MP oppure uno fino a 108 MP con riprese fino al 4K. Gli standard per la camera supportati sono: Hardware video HDR, 3X HDR-ISP, MFNR, 3DNR, AINR, Hardware Depth Engine, Warping Engine.

Quando vedremo all'opera MediaTek Kompanio 900T? Non è proprio chiaro, però in maniera oggettiva possiamo ipotizzare una partenza da inizio 2022, magari con le soluzioni tablet OPPO e vivo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu