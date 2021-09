Huawei: i MateBook supporteranno tutti Windows 11

Tra le migliori opzioni per rapporto qualità/prezzo sulla scena, i laptop di Huawei hanno sempre garantito ottime prestazioni e supporti completi. E non a caso infatti, Huawei stessa ha annunciato che i MateBook di ogni serie avranno tutti il supporto all'imminente Windows 11.

Huawei: ecco i MateBook che con supporto all'upgrade di Windows 11

Ma quali sono i Huawei MateBook che ottengono il pieno supporto a Windows 11? La risposta è: praticamente quasi tutti. Ricordiamo che l'hardware minimo per supportarlo è costituito dalla seguente configurazione: Processore da 1 GHz o superiore, con due o più core in un processore a 64-bit compatibile o SoC; 4 GB RAM o più; almeno 64 GB di storage libero; compatibilità a DirectX 12 con driver WDDM 2.0; schermo ad alta definizione (720p), monitor da 9″ o superiore, 8 bit per canale di colore. Insomma, quelli degli ultimi 2-3 anni ci rientrano più che tranquillamente.

Attualmente, in Cina, Huawei detiene la serie MateBook, la serie D, la serie X e la serie B per il business. Si vocifera che possa arrivare anche un'inedita serie S il prossimo 13 settembre 2021, quindi è destinata ad ampliarsi. Insomma, Huawei avrà una scelta molto importante sul mercato da offrire per sfruttare tutte le potenzialità del nuovo sistema operativo.

In Italia, ricordiamo, sono presenti attualmente la serie X 2021, D 2021 (qui la recensione) e la serie regolare, con versioni Intel e AMD. Quindi, dal prossimo 5 ottobre 2021, chi possiede un modello di queste serie non dovrà avere timore: l'aggiornamento a Windows 11 ci sarà.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu