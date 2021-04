Non solo smartphone nell'aria, ma per Huawei questo inizio 2021 è tempo anche di rinnovare la propria gamma di notebook. Dopo aver lanciato recentemente i nuovi MateBook D, anche il top gamma Huawei MateBook X Pro 2021 è pronto il debutto, con specifiche ancora più performanti e prezzo in linea con i precedenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo portatile premium!

Aggiornamento 19/04: il nuovo notebook top di Huawei arriva in Italia. Trovate tutti i dettagli su prezzo e disponibilità direttamente a fine articolo.

Huawei MateBook X Pro 2021 ufficiale in Italia: tutto sul nuovo laptop premium

Design e display

Huawei pare aver inquadrato una strategia ben definita per il design dei propri Matebook e cioè la continuità e la riconoscibilità. Quindi, così come per la serie D, anche MateBook X Pro 2021 è un notebook dal design “già visto” ma come sempre bello da vere. La bellezza non è la sua sola qualità: a bordo del notebook trova spazio un display touch LTPS che mantiene la fortunata risoluzione 3K (3000 x 2000 pixel) con rapporto 3:2 e diagonale da 13.9“, con uno screen-to-body ratio del 91% ed un ampia gamma di colori 100% sRGB. Il corpo misura 304 x 217 x 14.6 mm per un peso di 1.33 Kg.

Specifiche e autonomia

Quanto alla CPU invece, sono presenti soluzioni Intel Core di 11a generazione sia i5-1135G7 che i7-1165G7, con grafica Intel Iris Xe. Per la memoria, è presente una potente RAM da 16 GB a 4266 MHz, con uno storage SSD da 512 GB (1 TB nel caso della versione i7). Quanto al software, il modello X Pro 2021, ha un nuovo sistema di condivisione multi-schermo molto più avanzato mentre il sistema operativo rimane Windows 10.

La batteria è un'unità da 56 Wh, la tastiera è retro-illuminata ed il pulsante di accensione integra anche il lettore d'impronte digitali. Presente all'appello anche una fotocamera da 1 MP in grado di effettuare riprese in HD. Lato audio troviamo una configurazione a doppio microfono e quad speaker.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei MateBook X Pro 2021 debutta in Italia al prezzo di 1.599€ per la versione con i5; chi cerca il massimo della potenza può invece affidarsi al modello con processore i7 e 1 TB di archiviazione, al prezzo di 1.899€. Entrambi i terminali sono disponibili all'acquisto sullo su Huawei Store – li trovate a questa pagina – con in regalo il Display 23.8, lo zaino Backpack Swift e il Bluetooth Mouse Swift, fino al 31 maggio. In alternativa, la versione i7 è disponibile all'acquisto anche su Amazon.

