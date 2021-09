Xiaomi è ora membro dell’OIN per favorire lo sviluppo dell’Open Source IoT

Xiaomi ha recentemente annunciato che la società è diventata licenziataria e membro della comunità di Open Invention Network (OIN). Questo perché in qualità di azienda di elettronica di consumo e produzione intelligente con smartphone, hardware intelligente e piattaforma Internet of Things (IoT) al centro, Xiaomi continua a rafforzare il suo impegno nei confronti del software open source (OSS) e a dare il suo contributo attivo allo sviluppo dei suddetti.

Xiaomi in difesa dell'Open Source: l'ecosistema IoT del brand come esempio chiave

Per capire di cosa stiamo parlando, bisogna fare un passo indietro e chiedersi: che cos'è l'OIN? La community OIN pratica la non aggressione dei brevetti nel core Linux e nelle tecnologie Open Source adiacenti concedendo licenze incrociate ai brevetti del sistema Linux su base royalty-free. I brevetti di proprietà di OIN sono ugualmente concessi in licenza royalty-free a qualsiasi organizzazione che accetti di non far valere i propri brevetti contro il sistema Linux.

E in questo, a quanto pare, Xiaomi è una dei massimi esponenti. E questo lo possiamo ritrovare nelle parole del CEO di OIN, Keith Bergelt: “Gli smartphone, i dispositivi intelligenti e la tecnologia IoT stanno portando a capacità senza precedenti per migliorare le relazioni personali, espandere le opzioni di intrattenimento, rendere le case più intelligenti e promuovere l'efficienza aziendale. Grazie alle sue ricche capacità tecniche di ricerca e sviluppo, Xiaomi ha creato una vasta gamma di prodotti, oltre a un sofisticato portafoglio di proprietà intellettuali. Apprezziamo che Xiaomi si sia unito a OIN e abbia dimostrato il suo impegno per l'innovazione collaborativa e la non aggressione dei brevetti nell'open source”.

Dal canto suo, Xiaomi ha celebrato tramite il suo Vice Presidente Cui Baoqiu l'ingresso nell'OIN: “Xiaomi si impegna a fornire agli utenti prodotti trasparenti e affidabili, in modo che la tecnologia di qualità sia accessibile a tutti. Linux e la tecnologia open source sono una parte fondamentale dei prodotti Xiaomi. Continueremo a sviluppare e integrare OSS nei nostri prodotti. Unendoci a OIN, dimostriamo il nostro incessante impegno per l'innovazione e l'open source. Sosteniamo con orgoglio Linux e lo sviluppo di altri progetti open source in un modo che è libero da problemi di brevetto“.

