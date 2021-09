Aspettando l’auto elettrica di Xiaomi: ecco come potrebbe essere

Dopo una valanga di voci di corridoio e informazioni rubate alla fine è arrivata la conferma ufficiale: la compagnia di Lei Jun arricchirà il suo ecosistema anche con un'automobile (qui trovate il nostro approfondimento dedicato). Ovviamente ci sarà da attendere prime di vedere questa novità sul mercato, ma una cosa è certa: l'hype è alle stelle e tutti sono curiosi di scoprire quale sarà il design dell'auto elettrica di Xiaomi. Siete curiosi anche voi? Allora rifatevi gli occhi con questi concept render, perfetti per ingannare l'attesa!

Xiaomi M1: l'auto elettrica del brand protagonista di questi concept render

Stando ai report più recenti, la presentazione ufficiale dell'auto elettrica targata Xiaomi dovrebbe avvenire verso marzo 2022, ma è bene prendere la cosa con le dovute precauzioni. Intanto gli appassionati hanno già cominciato a darci dentro ed un Mi Fan particolarmente capace ha pensato bene di offrire la sua visione di Xiaomi M1, il primo veicolo del brand, ovviamente dotato della MIUI For Car e dell'assistente vocale XiaoAI. Non mancherà un sistema di guida autonoma anche se alcuni dettagli la rendono un tantino esagerata.





In primis, l'utente immagina la presenza di un display olografico mentre in termini di design abbiamo un modello parecchio sportivo e dalle linee futuristiche. Comunque ribadiamo ancora una volta che queste non sono immagini ufficiali e che per il momento in casa Xiaomi vige il massimo riserbo intorno allo stile e alle caratteristiche della prima auto elettrica.

