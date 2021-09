Huawei fissa un evento per il 13 settembre: che cosa ci aspetta?

Quasi a sorpresa, tramite i canali social cinesi Huawei ha annunciato un evento di lancio in patria per il prossimo 13 settembre. Il focus – già dichiarato dall'azienda – ci indica anche quale sarà la piega di questa presentazione e quali potrebbero essere i nuovi prodotti in arrivo.

Cosa potrebbe arrivare durante il nuovo evento di Huawei

In base a quanto dichiarato dalla casa cinese, l'evento del 13 settembre sarà incentrato su dispositivi volti a migliorare la produttività in ufficio. Ovviamente è impossibile non farsi venire in mente un nuovo notebook Huawei, dato che sono passati un po' di mesi dall'ultimo debutto. Non ci sono indiscrezioni in tal senso, ma un report parla di un prodotto dotato di un display ampio da 14″, dotato di alcune funzionalità mutuate dagli smartphone. Non è dato di sapere di cosa si tratti, ma di certo non avremo un nuovo tablet: che sia uno smart display touch da utilizzare in accoppiata con il proprio PC (e magari anche con il telefono)?

L'altra novità in arrivo dovrebbe essere la prima stampante di Huawei, di cui vedete un'immagine leak in alto. Il colosso cinese ha già lanciato una soluzione portatile ma questa sarebbe la prima volta per un prodotto pensato per casa/ufficio. Purtroppo non ci sono altri dettagli a parte il design minimale e il fatto che si tratterà di un prodotto sia per la stampa che per la scansione di documenti (ovviamente con connettività Wi-Fi).

