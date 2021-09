Xiaomi avrà sempre più medio gamma con fotocamera da 108 e 64 MP

Il poter fare una bella foto da caricare sui social è diventato sicuramente più semplice grazie alla fotocamera dei telefoni più recenti. Sempre più smartphone a prezzi accessibili si avvalgono di sensori molto performanti, alcuni addirittura a livello dei top gamma. Ed è questo che diventerà il piano di produzione di Xiaomi, che punta a portare i sensori fotocamera da 64 e 108 MP sempre di più sui medio gamma.

Xiaomi: ecco perché vedremo medio gamma con fotocamera da 64 e 108 MP

Il progetto avviato da Xiaomi in merito alla fotocamera dei medio gamma parte dal fatto che per i flagship il brand di Lei Jun ha deciso di “affinarsi” portando i sensori di ultima generazione che specialmente Samsung ha portato sul mercato. Come sappiamo, l'azienda sudcoreana ha recentemente presentato il nuovo sensore HP1, da ben 200 MP. Oltre a questo, è stato presentato anche il sensore GN5, da 50 MP. Questi due sensori saranno molto probabilmente i protagonisti dei prossimi Xiaomi 12, distribuiti in maniera abbastanza accattivante.

Ora, tutti gli altri sensori finora utilizzati che fine fanno? Ovviamente, Xiaomi ha ben capito che potrebbe essere molto utile utilizzarli con smartphone dal rapporto qualità/prezzo maggiore, quindi è palese che vedremo sempre più dispositivi magari della gamma Lite o direttamente i Redmi Note dotati di sensori da 108 e 64 MP, come già accaduto. Questo comunque già accade con la serie K di Redmi, ma abbassare ulteriormente la soglia potrebbe portare ad avere una scelta più ampia se si cerca un prodotto che scatti comunque belle foto.

Vedremo gli effetti di questa scelta molto probabilmente tra qualche mese, ma già da ora gli smartphone medio gamma si preannunciano interessanti, visto che in questo 2021 abbiamo già visto display AMOLED e speaker stereo adottati su modelli anche sotto i 200€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu