POCO F3 riceve la MIUI 12.5 Enhanced… e cominciano i problemi

Durante lo scorso fine settimana Xiaomi ha cominciato il rilascio della MIUI 12.5 Enhanced Edition fuori dalla Cina: precisamente l'aggiornamento è arrivato in India per Mi 11X ma anche alcune unità di POCO F3 hanno ricevuto l'update in questione. La nuova versione della MIUI avrebbe dovuto portare bug fix e miglioramenti e invece pare proprio che siano arrivati tanti problemi.

POCO F3 e MIUI 12.5 Enhanced: arriva l'aggiornamento, ma anche i primi problemi

Durante i giorni scorsi POCO F3 ha cominciato a ricevere l'aggiornamento software V12.5.3.0.RKHMIXM: si tratta della tanto chiacchiera MIUI 12.5 Enhanced Edition ma le cose non sono andate come sperate, visti i problemi riscontrati dagli utenti. Stando a quanto riportato dalla stessa community (sui canali ufficiali), alcuni utenti hanno riscontrato riavvi casuali dopo il suddetto update, con un conseguente peggioramento dell'esperienza di utilizzo.

Al momento da parte di Xiaomi tutto tace: per ora non sono note le cause del fenomeno e stando alle stesse segnalazioni non dovrebbe trattarsi di un difetto legato alla temperatura dello smartphone. Infatti i riavvi si verificherebbero anche quando il dispositivo è “fresco”, smentendo l'ipotesi di un moderatore in merito ad un problema di surriscaldamento.

Alcuni Mi Fan hanno risolto disattivando la luminosità automatica oppure la funzione di espansione delle RAM. Restiamo in attesa di ulteriori novità ma per il momento una cosa è certa: meglio evitare l'aggiornamento.

