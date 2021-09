DJI OM5 ufficiale: il Gimbal si fa ancora più smart

Gli editor più attrezzati oggi tengono ad avvalersi sempre più dello smartphone per fare riprese di spessore, complici anche sensori fotocamera sempre più prestanti. E inutile dire che la stabilizzazione è tutto, perciò ci si avvale di accessori dedicati e DJI è uno dei brand più esperti del settore. E infatti, arriva puntualmente sul mercato la quinta edizione del suo gimbal per smartphone, il DJI OM5.

DJI OM5: tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo gimbal per smartphone

Il nuovo DJI OM5 presenta l'iconico design pieghevole di DJI e racchiude la tecnologia di stabilizzazione a 3 assi in un corpo portatile e compatto, un terzo più piccolo del suo predecessore, che abbiamo recensito. Una volta ripiegato, delle dimensioni di un palmo, l'OM5 è dotato di un morsetto di nuova concezione che copre la cover dello smartphone, offre una protezione migliore ed è compatibile con un numero ancor maggiore di modelli di smartphone rispetto all'OM4.

DJI OM5 integra anche un innovativo manico telescopico incorporato, che permette di realizzare angolazioni dinamiche e ancor più possibilità di ripresa per la creazione di contenuti. Con un altro pulsante aggiunto al manico, gli utenti possono accedere e controllare le caratteristiche e le funzioni principali del gimbal con più facilità.

Gli utenti inoltre possono fare affidamento sulla nuova funzione ShotGuides, che fornisce fino a 30 set tutorial di ripresa pre-impostati e supporta l'editing automatico, permettendo di realizzare video assolutamente raffinati. Il nuovo ActiveTrack 4.0 supporta ora il tracciamento con zoom fino a 3x a 5 m/s e identifica con precisione e segue costantemente il soggetto centrato nell'inquadratura, anche durante l'azione.

Altre funzioni di livello professionale e modalità di ripresa pre-programmate

Controllo con Gesture : avvia e interrompe rapidamente l’acquisizione di video o foto utilizzando i gesti delle mani per controllare DJI OM 5. Perfetto per catturare selfie o filmati di gruppo senza bisogno dell’autoscatto.

: avvia e interrompe rapidamente l’acquisizione di video o foto utilizzando i gesti delle mani per controllare DJI OM 5. Perfetto per catturare selfie o filmati di gruppo senza bisogno dell’autoscatto. DynamicZoom : un aspetto cinematografico visivamente accattivante. DJI OM5 regola automaticamente la funzione di zoom per creare il drammatico spostamento dello sfondo reso famoso da Alfred Hitchcock.

: un aspetto cinematografico visivamente accattivante. DJI OM5 regola automaticamente la funzione di zoom per creare il drammatico spostamento dello sfondo reso famoso da Alfred Hitchcock. Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse : immortala il passare del tempo in modo accelerato utilizzando Timelapse; Motionlapse, che aggiunge punti di movimento prestabiliti per lo stabilizzatore; Hyperlapse, per muoversi fisicamente con lo stabilizzatore. Tutte e tre le modalità utilizzano la tecnologia EIS (Electronic Image Stabilization) e lo stabilizzatore a 3 assi per un ulteriore livello di fluidità.

: immortala il passare del tempo in modo accelerato utilizzando Timelapse; Motionlapse, che aggiunge punti di movimento prestabiliti per lo stabilizzatore; Hyperlapse, per muoversi fisicamente con lo stabilizzatore. Tutte e tre le modalità utilizzano la tecnologia EIS (Electronic Image Stabilization) e lo stabilizzatore a 3 assi per un ulteriore livello di fluidità. Panoramiche : tre opzioni panoramiche creative per catturare una prospettiva più ampia tra cui panorama 3×3, panorama a 240° e panoramica “CloneMe” che consente all'utente di aggiungere diverse versioni di una persona o di un soggetto in un singolo scatto, per un effetto unico e creativo.

: tre opzioni panoramiche creative per catturare una prospettiva più ampia tra cui panorama 3×3, panorama a 240° e panoramica “CloneMe” che consente all'utente di aggiungere diverse versioni di una persona o di un soggetto in un singolo scatto, per un effetto unico e creativo. Movimento SpinShot stabilizzato attivato nell'app DJI Mimo e utilizzando il joystick, lo stabilizzatore ruoterà il telefono generando un effetto spinning.

attivato nell'app DJI Mimo e utilizzando il joystick, lo stabilizzatore ruoterà il telefono generando un effetto spinning. Modelli per la modalità Story : scegli tra uno dei modelli pre-impostati per aggiungere un tocco creativo ai tuoi contenuti. DJI OM 5 utilizza movimenti, musica e tavolozze di colori pre-impostate per realizzare brevi video perfetti per la condivisione sui social media.

: scegli tra uno dei modelli pre-impostati per aggiungere un tocco creativo ai tuoi contenuti. DJI OM 5 utilizza movimenti, musica e tavolozze di colori pre-impostate per realizzare brevi video perfetti per la condivisione sui social media. Effetti Glamour: supporta il ritocco automatico e le impostazioni dei parametri personalizzate. Gli Effetti Glamour verranno attivati automaticamente quando si seleziona la fotocamera frontale.

Accessori

Il nuovo Morsetto per smartphone con luce ausiliaria integrata è un morsetto magnetico che aggiunge luminosità alle tue foto e ai tuoi video e sarà il tuo accessorio indispensabile per DJI OM5. Il gimbal è inoltre supportato da altri accessori tra cui un cinturino da polso, un treppiede e una custodia di stoccaggio.

DJI OM5 – Prezzo e disponibilità

DJI OM5 è disponibile in due versioni, Sunset White e Athens Gray, al prezzo al dettaglio di 159€, che include un morsetto magnetico, treppiede, cavo di alimentazione, cinturino da polso e custodia.

La versione Sunset White è disponibile per l'acquisto a partire da oggi sullo store ufficiale, come sarà disponibile sugli altri canali in un secondo momento. Il colore Athens Gray può essere acquistato oggi, 8 settembre 2021 da rivenditori autorizzati, partner ufficiali e sempre sullo store ufficiale. Il Morsetto per smartphone con luce ausiliaria integrata è venduto separatamente al prezzo al dettaglio di 49€.

