Samsung senza limiti: fotocamera da 576 MP entro il 2025, la vedremo su smartphone?

Così come avanza la tecnologia, così avanza il campo della fotografia mobile. E c'è un brand su tutti a cui piace sperimentare in maniera proficua ed è sicuramente Samsung, autore dei sensori di molti top gamma attuali. L'ultimo progetto che si è prefissato il brand però ha quasi dell'incredibile: infatti, pare che Samsung voglia produrre un sensore fotocamera da ben 576 MP entro il 2025.

Samsung: ecco come è possibile un sensore fotocamera da 576 MP

Ovviamente, un sensore di questa portata non nasce all'improvviso ma è la continuazione di un processo che Samsung sta portando avanti da anni, sin dal 2000 secondo il report al SEMI Europe Summit. Ed in effetti, grazie al colosso sudcoreano oggi abbiamo smartphone con sensori fotocamera da 108 MP e nel 2022 ne avremo altri con ben 200 MP, grazie al nuovo ISOCELL HP1. Ma 576 MP sono effettivamente tanti e difficilmente immaginabili.

Ma come è possibile poter avere un sensore fotocamera del genere? A dire il vero, l'ingombro che creerebbe sarebbe non lontano da quelli creati dai sensori più recenti. Grazie però ad una particolare tecnologia di binning, definita ChameleonCell, racchiudendo 16 pixel in 1, si possono ottenere scatti finali da 36 MP partendo da quello da 576 MP. Questa soluzione permetterebbe di ottenere risultati pazzeschi e seriamente vicini a quelli replicabili dall'occhio umano.

Ovviamente, come già detto, ci vorrà ancora un po' di tempo per vedere all'opera un componente del genere e di certo non è affatto facile vederlo su uno smartphone, ma non è escluso affatto che possa accadere. Chiaramente, la curiosità è alta e sicuramente i brand che si riforniscono da Samsung non staranno a guardare e pensiamo soprattutto a Xiaomi, che per la serie 12 si è già portata avanti.

