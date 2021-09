Quest’app dà i nuovi controlli privacy a chi non ha Android 12

L'aggiornamento ad Android 12 è senza ombra di dubbio uno dei più importanti degli ultimi anni, e sotto più fronti. A partire dal fatto che, dopo anni di utilizzo, il Material Design sarà rimpiazzato dal promettente Material You. Estetica a parte, il major update Google si è concentrato molto sul miglioramento della privacy e della protezione dei dati degli utenti, introducendo nuovi strumenti di tutela. Per esempio, l'aggiunta degli indicatori per microfono, fotocamera e GPS, i quali appaiono a schermo nel momento in cui un'app vi accede. In aggiunta c'è anche una Privacy Dashboard tutta nuova, una schermata dalla quale gestire tutti i permessi e sapere quali app hanno accesso a questi tre elementi potenzialmente sensibili.

Non avete Android 12? Potete comunque avere i nuovi controlli della privacy

L'aggiornamento ad Android 12 debutterà a bordo della serie Google Pixel 6, mentre per i possessori di smartphone Xiaomi, Samsung, OnePlus, OPPO, vivo e così via bisognerà attendere. C'è anche un mio articolo dedicato dove potete trovare la stima delle tempistiche per i brand di riferimento. Senza contare che, a causa della frammentazione Android, moltissimi smartphone in circolazione si fermeranno ad Android 11. Ed è un peccato, perché siamo sicuri che moltissimi vorrebbero avere questi nuovi strumenti di sicurezza.













Per compensare l'attesa o il mancato arrivo di Android 12, qualcuno ha pensato ad un'alternativa già disponibile adesso per chiunque. L'app si chiama Privacy Dashboard, proprio come la succitata schermata aggiunta da Google nella nuova release software. E il funzionamento è praticamente identico, dando all'utente una panoramica su quali app usano posizione, fotocamera e microfono nelle ultime 24 ore. In questo modo, si può capire se possa esserci un'applicazione che vi accede a nostra insaputa e decidere se toglierle o meno il permesso di farlo. Ma soprattutto viene aggiunta la possibilità di avere i suddetti indicatori a schermo. Attivando questa opzione, nel momento in cui un'app (anche in background) accede a fotocamera, microfono o GPS comparirà un'icona a schermo per comunicarcelo.







L'app permette anche un certo grado di personalizzazione, a partire dal supporto al tema scuro dello smartphone su cui viene installata ed utilizzata. È possibile rimuovere gli indicatori a schermo per le app di cui non ci interessa sapere l'accesso, così come personalizzarli esteticamente: colore, posizione, dimensioni e così via. Se foste interessati, potete scaricarla gratuitamente dal Google Play Store. In alternativa, vi rimando ad un altro articolo in cui vi parlo di un'app molto simile ma più discreta.

