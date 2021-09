Material You: c’è speranza per Xiaomi, OPPO e OnePlus con Android 12.1

Con la presentazione dei nuovi Google Pixel 6 e 6 Pro ci sarà il tanto atteso debutto ufficiale di Android 12. E con esso, tutte le novità che il major update Google porterà con sé, soprattutto la sostituzione del Material Design con il Material You. Per la nuova edizione del robottino verde, Big G ha deciso di abbandonare gli stilemi estetici delle ultime versioni di Android. Al suo posto, Material You renderà l'esperienza grafica più ricca, colorata ma soprattutto personalizzabile, dando più flessibilità agli utenti. La sua particolarità è quella di offrire una UI dalla gestione cromatica dinamica: in base allo sfondo scelto, i colori dei vari elementi dell'interfaccia si adegueranno di conseguenza.

Ma come ogni novità integrata in Android, sussiste il dubbio che i vari produttori possano ignorarla e agire in maniera diversa. Specialmente quando si parla di realtà come Xiaomi, OPPO, OnePlus, Realme e Samsung, che sono solite offrire interfacce proprietarie molto personali e lontane dall'idea stock di Android. Ma bisogna anche considerare che Google ha un certo grado di interesse nel rendere i propri smartphone più “interessanti” dei produttori con cui collabora. Per alcuni potrebbe sembrare quasi un conflitto di interessi, specialmente se si analizza meglio l'integrazione del sistema Material You all'interno di Android 12.

Android 12.1 potrebbe rendere disponibile Material You agli altri produttori

Grazie al rilascio delle ROM Android 12 Beta, il team XDA ha scoperto che il motore grafico su cui si basa il sistema Material You è siglato come “monet“. Ma quello che ha insospettito è che all'interno delle build AOSP basate su Android 12.0 non ci sono riferimenti espliciti a “monet“. Questo significa che tutti gli smartphone basati su Android 12.0 non potranno godere di tale novità, al contrario molto probabilmente dell'esclusiva per la famiglia Google Pixel 6.

Fortunatamente è stato scoperto che dovrebbe essere soltanto una questione di tempo prima che la versione open source di Android guadagni il Material You. Secondo quanto afferma XDA, la sua aggiunta coinciderà con il rilascio di Android 12.1, la cui esistenza è stata scoperta negli scorsi giorni. Google sarebbe pronta a rilasciare il codice sorgente necessario per la sua implementazione libera da esclusività.

Perché è importante questo aspetto? Perché se il sistema Material You fa parte della versione AOSP di Android, significa che tutti i produttori potranno inserirlo nelle rispettive ROM. E questo vale per Xiaomi così come per OPPO, OnePlus, Realme, vivo, Samsung e così via. Tuttavia, resta da capire quando arriverà effettivamente questo fantomatico aggiornamento ad Android 12.1. Si vocifera che il primo ad averlo di default dovrebbe essere il vociferato Google Pixel Fold, il pieghevole il cui debutto è atteso già per fine 2021. Quasi sicuramente se ne riparlerà non prima di inizio 2022, cioè quando l'aggiornamento ad Android 12 inizierà a raggiungere i vari smartphone nel mondo.

