Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 e RedmiBook Pro 2021: nuove versioni Enhanced, ecco le novità

Presentati negli scorsi mesi, è stata ufficializzata una nuova versione Enhanced sia per Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 che per RedmiBook Pro 2021. Entrambi i brand della compagnia offrono le proprie soluzioni per chi è alla ricerca di un computer portatile e adesso lo fanno con un impianto hardware aggiornato. Non aspettatevi grandi novità da queste “nuove” versioni, in quanto ereditano la maggior parte delle specifiche già viste sui modelli precedenti.

Presentate le nuove versioni Enhanced per Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 e RedmiBook Pro 2021

Non è la prima volta che Xiaomi utilizza la dicitura “Enhanced”: basti pensare alla MIUI 12.5 Enhanced presentata recentemente. Ma a parte smartphone e MIUI, quali sono le novità di questi laptop? L'unica differenza tangibile la troviamo nel comparto hardware, ovvero nell'utilizzo di nuovi chipset Intel Core. In entrambi i casi, sono stati sostituiti i due i5-11300H e i7-11370H con i più recenti i5-11320H e i7-11390H. Per il resto, trovate le specifiche negli articolo dedicati per Xiaomi e Redmi. Ecco i prezzi per la Cina:

Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2021 Enhanced Edition i5-11320H, 16/512 GB – 5.299 yuan (696€) i5-11320H, 16/512 GB, GPU NVIDIA MX450 – 5.999 yuan (788€) i7-11390H, 16/512 GB, GPU NVIDIA MX450 – 6.999 yuan (920€)

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 Enhanced Edition i5-11320H, 16/512 GB – 6.499 yuan (854€) i5-11320H, 16/512 GB, GPU NVIDIA MX450 – 6.999 yuan (920€) i7-11390H, 16/512 GB, GPU NVIDIA MX450 – 7.999 yuan (1.051€)

RedmiBook Pro 14 2021 Enhanced Edition i5-11320H, 16/512 GB – 4.699 yuan (617€) i5-11320H, 16/512 GB, GPU NVIDIA MX450 – 5.299 yuan (696€) i7-11390H, 16/512 GB, GPU NVIDIA MX450 – 5.999 yuan (788€)

RedmiBook Pro 15 2021 Enhanced Edition i5-11320H, 16/512 GB – 4.999 yuan (657€) i5-11320H, 16/512 GB, GPU NVIDIA MX450 – 5.499 yuan (723€) i7-11390H, 16/512 GB, GPU NVIDIA MX450 – 6.299 yuan (828€)



