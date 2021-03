Non solo Mi MIX Fold al mega evento di marzo. L'azienda cinese ha sguinzagliato anche il nuovo Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 in versione da 15 e 14 pollici, terminale premium per eccellenza ma che a questo giro prova a superare sé stesso con una serie di caratteristiche top: andiamo a scoprire tutte le novità in fatto di design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2021: tutto quello che sappiamo sul nuovo terminale

Design e display

A distanza di un bel po' di tempo dall'ultimo modello (15″ del 2020, qui trovate tutti i dettagli), il notebook premium di Xiaomi ritorna in grande stile con una doppia incarnazione. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 arriva con un corpo in metallo (con lavorazione CNC) ed uno spessore di appena 15.9 mm, nelle colorazioni Gray e Silver. Il terminale è il portatile del brand equipaggiato con il display più performante: si tratta di un'unità OLED E4 da 15″ con risoluzione 3.5K, 261 PPI, 90 Hz e luminosità fino a 600 nit, con una copertura del colore del 100% P3.

Oltre al modello maggiore abbiamo anche Xiaomi Mi NoteBook Pro 14 2021, soluzione caratterizzata da un display da 14″, in questo caso un'unità LCD con risoluzione in 2.5K e refresh rate a 120 Hz.

In entrambi i casi siamo alle prese con un terminale al top con la compagnia cinese che ha deciso di puntare fortissimo sul display. Ma niente paura perché le caratteristiche premium continuano anche dentro la scocca.

Specifiche tecniche

Come anticipato anche dalle precedenti indiscrezioni, Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 da 14 e 15 pollici sono mossi da processori Intel Core 11th Gen, sia i5 che i7. A confermare questa impressione è stato anche il database di GeekBench, dove il notebook è spuntanto nei giorni scorsi con un punteggio in linea con il “collega” di Redmi. Questo è ovviamente dovuto alla presenza dello stesso i7-11370H, quindi una CPU quad-core a 3,3 GHz (fino a 4,8 GHz) con RAM DDR4-3200.

La parte grafica vede come protagonista la scheda NVIDIA MX450, ormai un must per i terminali top. Lato memorie troviamo fino ad un massimo di 16 GB di RAM e storage da 512 GB SSD-PCI. Ovviamente non mancano dettagli premium come la tastiera retroilluminata ed il lettore d'impronte digitali. La versione da 15″ è dotata di una batteria da 66 Wh con ricarica da 100W mentre nel caso del modello da 14″ abbiamo un'unità da 56 Wh.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021- Prezzo e data di uscita

Non sappiamo se il nuovo Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 arriverà anche in Europa, ma per quanto riguarda prezzo e disponibilità in patria l'azienda ha confermato una cifra di partenza di circa 687€ al cambio (14 – i5 – 16/512 GB). Per la medesima versione ma con grafica MX450 abbiamo un prezzo di 778€ al cambio. La gamma da 14″ tocca la vetta con il modello dotato di i7, in questo caso a 907€ circa.

Per quanto riguarda invece il Mi Notebook Pro 2021 da 15″, la versione con i5 e 16/512 GB viene proposta a 843€ al cambio. La versione con MX450 costa circa 908€ mentre il modello definitivo con i7 e MX450 viene venduta a 1.037€ al cambio.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu