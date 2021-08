Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 con AMD Ryzen torna in offerta con Coupon

Dopo aver fatto il punto della situazione sugli ultimi terminali della casa cinese è arrivato il momento di passare all'ultima incarnazione, una delle più apprezzate. Abbiamo visto le migliori occasioni sui modelli Pro 15 2021 e Pro 14 2021 e perfino la variante ultra top Pro X, eppure c'è ancora tanto da dire grazie a Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 AMD Ryzen Edition, ora disponibile all'acquisto su Banggood con codice sconto!

Codice sconto Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 AMD Ryzen: offerte per tutti i gusti!

In termini di specifiche la versione AMD Ryzen di Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 non introduce novità eclatanti, fatta eccezione per i processori. Ci troviamo di fronte al medesimo pannello OLED E4 da 15.6″ con risoluzione 3.5K e refresh rate a 90 Hz, il look è ancora una volta minimale ma allo stesso tempo premium, l'autonomia si affida nuovamente ad una batteria da 66 Wh con ricarica ultra rapida da 100W. La differenza quindi, sta nei processori: il terminale è disponibile sia in versione con AMD Ryzen 7 5800H che Ryzen 6 5600H, rispettivamente con RX Vega 8 e Vega 7. Lato memorie, entrambe le varianti sono dotate di 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD.

Di seguito trovate il link all'acquisto per entrambe le incarnazioni di Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 AMD Ryzen, con tanto di codice sconto dedicato, spedizione dalla Cina e Vat Tax inclusa nel prezzo. Di seguito trovate i link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu