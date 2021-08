vivo non stop: nei piani un cameraphone con Dimensity 1200

Complice anche l'importante volume di vendite che l'ha vista sbocciare in tanti mercati e soprattutto in patria, vivo ha nei suoi progetti sempre nuovi smartphone a poca distanza l'uno dall'altro. In attesa dei fatidici X70, vivo pare abbia in progetto uno smartphone dotato, tra le specifiche, del Dimensity 1200 di MediaTek e ottima fotocamera.

vivo: primi dettagli sullo smartphone con Dimensity 1200

Design e display

A riportare per primo di questo nuovo dispositivo è stato l'onnipresente Digital Chat Station su Weibo, che ci parla soprattutto di come si struttura il display di questo dispositivo, visto che di design non se ne parla. Dovremmo avere un pannello Full HD+, con punch-hole centrale, ma soprattutto curvo e refresh rate a 120 Hz. Non è chiaro se sarà AMOLED, ma non è escluso.

Hardware

Anche qui la carne a cuocere è già molta, perché il leaker non solo si sbilancia sul chipset, l'apprezzato MediaTek Dimensity 1200 che sta convincendo anche alle nostre latitudini con OnePlus Nord 2, ma anche sulla memoria (sembra sicuro un taglio da 12 GB RAM) e sulla batteria. Infatti, pare ci sia un modulo 4.200 mAh (probabile a doppia cella), con ricarica a “soli” 33W. Ed è particolare perché pare che la fascia di prezzo non sembra essere bassa.

Fotocamera

Il comparto più interessante, a parte il SoC, sembra proprio quello fotografico, come da tradizione vivo. Infatti, il nuovo smartphone avrebbe sì un sensore principale da 48 MP, probabilmente di ottimo livello e soprattutto stabilizzata, che si abbina ad altri 3 sensori, di cui uno potrebbe essere un periscopio (parla di un sensore quadrato). Quanto alla selfie camera poi, anche qui il livello è alto essendo da 32 MP.

vivo con Dimensity 1200 – Prezzo e data di uscita

Purtroppo non conosciamo, come avete potuto leggere, il nome di questo smartphone e nemmeno quando potrebbe essere la sua data di uscita. Per il prezzo però, Digital Chat Station ci dà un assist, posizionando lo smartphone vivo nella categoria dei 4.000 yuan a salire, quindi sicuramente sopra i 500€ al cambio.

