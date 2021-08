vivo pensa al mercato dei notebook: pronta a lanciare il guanto di sfida a Xiaomi?

A quanto pare vivo sarebbe intenzionata a fare il suo ingresso nel mercato dei notebook, per sfidare rivali del calibro di Xiaomi ma anche per mettere i bastoni tra le ruote a Realme, che si cimenterà a breve in questo settore. Andiamo a scoprire che cosa sta succedendo in Cina e quali sono i primi dettagli sul misterioso laptop del brand.

vivo lancia un sondaggio sospetto: smartphone, tablet, indossabili e ora notebook?

Un noto insider ha rivelato che l'azienda starebbe conducendo alcuni sondaggi in patria, similmente a quanto avvenuto tempo fa per un nuovo smartwatch (il quale dovrebbe debuttare durante l'evento dedicato alla serie X70). A questo giro vivo è interessata a conoscere il parere gli utenti in merito alle rispettive preferenze in fatto di notebook, precisamente in merito di fascia di prezzo, dimensioni del display, processore e così via.

Al momento è ancora tutto molto nebuloso, ma quello che è emerso è che vivo starebbe pensando ad un laptop caratterizzato da processori Intel Core i3 o i5 di 11th Gen e almeno due dimensioni per quanto riguarda il display (presumibilmente da 14″ e 15.6″).

Non ci sono ancora dettagli certi, né immagini, né conferme: tuttavia è plausibile che vivo decida di intraprendere questo percorso, in modo da rivaleggiare a tutto tondo con i principali competitor in patria (come avverrà a breve per il mercato dei tablet). Inoltre quella del sondaggio per tastare il terreno è la medesima strategia adottata da Realme nei mesi passati, che si è poi tradotta nella conferma ufficiale del primo notebook del brand.

Possiamo aspettarci lo stesso anche da vivo? Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli. Tra parentesi, è impossibile non pensare al possibile nome del laptop di vivo: la serie VivoBook esiste già ed è a marchio ASUS… quale nome sceglierà la compagnia cinese?

