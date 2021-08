Redmi Note 10 si aggiorna alla MIUI 12.5 Global | Download

Dopo Redmi Note 9 e Redmi 9 nelle ultime ore, ecco che l'aggiornamento alla MIUI 12.5 inizia a farsi strada anche su Redmi Note 10. Nonostante Redmi Note 10S sia stato effettivamente il primo modello ad avere la MIUI 12.5 di default, gli altri modelli hanno dovuto attendere. Il modello base 5G non è ancora stato aggiornato, quelli Pro sì e adesso il major update sta venendo rilasciato anche sul modello base 4G. Annunciato lo scorso marzo, lo smartphone faceva parte del gruppo di smartphone presentati con MIUI 12 e Android 11.

Redmi Note 10 inizia a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5

Ovviamente non cambia la versione di Android (per Android 12 se ne riparlerà fra un anno), ma l'arrivo della MIUI 12.5 su Redmi Note 10 è senz'altro gradito. Anche perché parliamo della release MIUI 12.5 Global, pertanto destinata agli utenti occidentali, con la build V12.5.2.0.RKGMIXM. Tuttavia, è giusto far presente che si tratta di una ROM Stable Beta, quindi per il momento destinata unicamente agli utenti Mi Pilot. Potete comunque installarla manualmente anche voi (se non lo foste), ma a vostro rischio e pericolo.

MIUI 12.5 Changelog

Sistema Novità – La risposta ai gesti è ora istantanea Novità – Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Novità – Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. MIUI diventa più leggera, veloce e durevole. MIUI stabile basata su Android 11. Aggiornate le patch di sicurezza Android a giugno 2021. Migliorata la sicurezza di sistema.

Note Novità – Componi mappe mentali con strutture complesse. Novità – Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Novità – Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Novità – Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità – Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità – I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu