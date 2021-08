Xiaomi Mi MIX 4, ecco i sample della selfie cam: vi convince?

Il lancio di Xiaomi Mi MIX 4 non si è dimostrato particolarmente fortunato. Non fraintendetemi: è uno smartphone altamente desiderabile e che finalmente concretizza l'idea iniziale per cui è nata la serie MIX. Uno smartphone veramente full screen e non ci sono selfie camere invertite o meccanismi a scorrimento o pop-up che tengano. Dopo anni di prototipi e messe a punto, MIX 4 porta al grande pubblico la tanto agognata fotocamera sotto allo schermo. Era evidente che questo fosse il prossimo step verso al corsa al full screen, una corsa piena di ostacoli e che tuttora è lungi dall'essere al traguardo.

Le prime prove di Xiaomi Mi MIX 4 mostrano pregi e difetti della selfie camera

Se ho definito il lancio di Xiaomi Mi MIX sfortunato è in primis perché parliamo di un prodotto desiderato ma che, almeno per ora, non uscirà dalla Cina. Anche perché la stessa Xiaomi ha evidenziato i problemi di produzione a causa della difficoltà di realizzare uno smartphone del genere, a causa delle quali non ci saranno moltissime unità a disposizione. Se ciò non bastasse, sempre la dirigenza Xiaomi ha messo le mani in avanti, abbassando gli entusiasmi di chi sperava che questa fotocamera sotto al display fosse “quella giusta”. E lo è, perlomeno se si parla della qualità del display, con una tecnologia dei pixel a micro-diamanti che fanno sì che la densità a 400 PPI sia omogenea lungo tutto schermo. Anche inclinandolo e mettendolo sotto la luce, non è facile riuscire a vedere la fotocamera nascosta dietro allo schermo. E sotto questo punto di vista, Xiaomi è riuscita a fare di meglio persino di Samsung con il suo ultimo Galaxy Z Fold 3.









Ma a parte il display, come si comporta la fotocamera quando si prova a scattarsi un selfie? Aprendo la fotocamera, l'anteprima sul display non appare affatto entusiasmante. Ma fortunatamente interviene in aiuto il software d'elaborazione sviluppato da Xiaomi, con risultati che oscillando fra il più che sufficiente al “non ci siamo ancora”. Fintanto che si ha a disposizione una luce ambientale favorevole, i risultati non sono poi così male. Ma parliamo comunque di uno smartphone abbastanza costoso, pertanto è difficile chiudere un occhio se si pensa a cosa possono fare altri smartphone a pari prezzo ma senza fotocamere nascoste.

I problemi sono sempre i soliti: l'effetto “nebbioso” che sporca i contorni e rende le foto meno nitidi, i colori un po' più spenti del normale e soprattutto la tutt'altro che ottimale gestione delle luci. Perché nel momento in cui ci si trova con luci sfavorevoli, specialmente alle spalle, ecco che si nota probabilmente il limite peggiore. Limiti che risaltano nel momento in cui si affianca a Xiaomi Mi MIX 4 uno dei vari camera phone in circolazione.

Il fatto che ci sia un'elevata differenza fra l'anteprima nella fotocamera e il risultato finale potrebbe lasciar ben sperare per eventuali aggiornamenti migliorativi. D'altronde sappiamo bene che Xiaomi è un diesel e che la MIUI inizia a lavorare come si deve dopo qualche aggiornamento. Ma difficilmente vedremo compensati in toto tutti questi limiti di una tecnologia che, ancora per un po', non sarà paragonabile alle fotocamere tradizionali.

