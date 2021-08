Xiaomi Mi MIX 4 e Mi Pad 5 arrivano in Italia? I primi indizi

L'hype era tanto per la presentazione di Xiaomi Mi MIX 4 e Mi Pad 5, in entrambi i casi dopo tre anni di assenza di nuovi tablet e modelli della serie MIX. Se Mi MIX 4 ha impiegato così tanto a debuttare, il motivo è da attribuire alla fotocamera sotto allo schermo, una tecnologia che ha richiesto tempo per essere affinata. Nel caso di Mi Pad 5 non si sa il motivo, ma potremmo ipotizzare una mancanza di appeal verso il mercato dei tablet Android negli anni passati. Oggi è sempre Apple a detenere più di metà del mercato con la linea iPad, ma Samsung, Huawei e Lenovo hanno comunque qualche fetta del settore. Siamo di fronte a due novità molto allettanti, ma l'entusiasmo è rapidamente scemato a fine evento. Xiaomi ha confermato la disponibilità solo per la Cina, perciò per ora l'unico modo per accaparrarsi Mi MIX 4 e Mi Pad 5 è ricorrere all'importazione.

Xiaomi Mi MIX 4 e Mi Pad 5 compaiono nel database di Google: esclusiva Cina solo temporale?

Al contrario di produttori come Apple, Samsung e Huawei, il cui intero (o quasi) catalogo è disponibile in tutto il mondo, spesso Xiaomi attua vincoli geografici. Non è certo una sorpresa: Mi MIX Fold, Mi 11 Pro, la serie Mi 11X, nonché quella Redmi K40 e alcuni modelli Redmi e POCO non escono dall'Asia, che si tratti di Cina o India. Certo, alcuni di questi arrivano successivamente da noi sotto forma di rebrand, ma altri no (come nel caso del pieghevole Xiaomi).

It hurts me to say this, but no global plans at the moment. — Agatha Tang (@aggasaurus) August 5, 2021

Nel caso di Xiaomi Mi MIX 4, la doccia fredda è arrivata da parte di Agatha Tang, product PR di Xiaomi Global, la divisione occidentale della compagnia. La sua risposta su Twitter è stata abbastanza perentoria: “Mi duole dirlo, ma al momento non ci sono piani per un rilascio globale“. E sinceramente non ci meraviglia scoprirlo, dato che una versione occidentale di Xiaomi Mi MIX 4 costerebbe parecchio. Prendiamo Xiaomi Mi 11 Ultra, che in Cina costa 6.499 yuan mentre in Italia 1.399€ (per la stessa versione da 12/256 GB). Considerando che il costo di partenza per la Cina di Mi MIX 4 ammonta a 4.999 yuan, una rapida proporzione ci indica un possibile prezzo di oltre 1000€ in Italia. Un prodotto che entrerebbe nella fascia premium, un settore di mercato dove Xiaomi ancora fatica a dire la propria.

Un discorso che non vale, invece, per Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, i cui prezzi sono decisamente più democratici. Ad oggi, Xiaomi non ha mai commercializzato i suoi tablet in Europa, perciò non abbiamo uno storico su cui basarci. Ma considerato che il modello base parte da 1.999 yuan, cioè circa 262€, parliamo di tablet che farebbero parte della fascia medio/alta.

Gli indizi ci sono, ma non illudetevi

Insomma, sembra proprio che non vedremo né Xiaomi Mi MIX 4 né Mi Pad 5 qua da noi… o forse sì? Nelle scorse ore, all'interno del database sono comparsi sia Mi MIX 4 che le tre varianti di Mi Pad 5, compreso Pro e modello 5G. Tutti e quattro i terminali hanno quindi ricevuto la certificazione Android, il ché farebbe presagire una commercializzazione fuori dalla Cina. Questo perché è la certificazione necessaria per poter utilizzare i servizi Google, pertanto un passo semi-obbligatorio prima di poter avviarne la commercializzazione nei paesi dove i servizi Google sono presenti. Questi comprendono sia l'Europa che l'India, dove Google non è soggetta al “Great Firewall” cinese.

Ora, il fatto che siano stati certificati significa che Xiaomi Mi MIX 4 e Mi Pad 5 saranno commercializzati qua da noi? Forse sì, forse no. Di sicuro è un indizio che potrebbe anticipare una disponibilità fuori dalla Cina, magari più in là col tempo. Non sarebbe la prima volta che Xiaomi lancia un prodotto in Cina e poi lo rilancia mesi dopo in altre aree geografiche. D'altra parte, anche Xiaomi Mi 11 Pro possiede la certificazione Google ma non viene venduto né in India né in Europa. Ma c'è anche da dire che Mi 11 Pro condivide la stessa ROM di Mi 11 Ultra (entrambe siglate *KA**XM), che invece è presente fuori dalla Cina. Pertanto è possibile che sia stato certificato “per coincidenza”, se capite cosa intendo.

Allo stesso tempo, bisogna considerare un altro aspetto rilevante, introdotto da Xiaomi da qualche mese. Con l'avvento della MIUI 12.5, Xiaomi ha deciso di introdurre nativamente i servizi Google in tutti quei modelli dotati di Snapdragon 8xx. Ciò significa che su tutti i vari top di gamma Xiaomi, Redmi e POCO è possibile avere i servizi Google anche sulle ROM China, senza quelle procedure tipiche del passato. E non lo so per certo, ma è possibile che questa nuova procedura obblighi Xiaomi a certificare tutti questi modelli con Snapdragon 8xx, anche se non commercializzati fuori dalla Cina. E visto che Mi MIX 4 Mi Pad 5 si basano su Snapdragon 860, 870 e 888+, la teoria potrebbe tornare. Perciò non ci resta che attendere eventuali altri indizi per capirne di più.

