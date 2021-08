Xiaomi accusa di nuovo Realme: “Smettetela di copiarci”

Realme sta infrangendo record su record, come dimostra il raggiungimento di 100 milioni di smartphone venduti. E anche se non è ovviamente la prima azienda ad averne venduti così tanti, è la prima nella storia ad averli venduti in soli 3 anni dalla sua nascita. Sicuramente il suo essere un sub-brand OPPO l'ha aiutata a velocizzare determinati processi della sua crescita, ma è comunque un traguardo considerevole. Proprio per celebrare questo avvenimento, ieri è stato inaugurato il Realme Fan Festival 2021, in occasione del quale è stato presentato il primo laptop Realme Book. Non solo: è stata anche allargata la disponibilità di Realme GT Master e Master Explorer Edition, in arrivo anche in Italia.

Realme lancia il Fan Festival 2021, ma viene accusata da Xiaomi di averla copiata

Ma non sono mancate le critiche a questo Realme Fan Festival 2021, con una frecciatina nemmeno troppo velata scoccata da parte della dirigenza Xiaomi. La scoccata è arrivata da parte di un tweet di Sneha Tainwala, direttrice della divisione Redmi Business, sottolineando la somiglianza fra Realme Fan Festival e Mi Fan Festival. Quest'ultimo viene celebrato annualmente da almeno il 2015, se non anche prima, perciò questa dirigenza Xiaomi si è risentita di questa scelta di nomenclatura.

"Mi Fan Festival" >> "#CopyCat Fan Festival"



It has now stopped being funny. Kitna copy karoge @MadhavSheth1 sir?

Waise event page mock up bhijwaon – will save your team some time🤣 https://t.co/CtGfsOhDvI — Sneha Tainwala (@SnehaTainwala) August 18, 2021

Ma le “accuse” da parte della dirigente Xiaomi non si esauriscono qui, anche perché altrimenti si tratterebbe di una critica abbastanza sterile. Prosegue con un altro tweet, nel quale si fa presente un'altra iniziativa di Realme che Xiaomi fa già da tempo. Il riferimento è al programma Realme Entrepreneurship, con cui la compagnia mira a finanziare i rivenditori con sussidi finanziari. Anche in questo caso, Xiaomi ha fatto lo stesso con qualche mese di anticipo con il programma Grow with Mi.

Usually a brand that copies almost everything we do, offends me. However, I feel good about this one.



We announced an entrepreneurship program for our retail partners with 100 Cr fund & ofcourse they followed.



However this is good for Entrepreneurship & Employment so good job! https://t.co/jXce1LRMAo pic.twitter.com/WYOIhbWtio — Sneha Tainwala (@SnehaTainwala) August 18, 2021

Alle accuse di Sneha Tainwala non è mancata una risposta della controparte, cioè da parte di Francis Wong, CMO di Realme India ed Europa. “Non riesco a credere che il direttore di una grande azienda dica una cosa del genere. È arrivato il momento che ognuno si concentri sulla propria compagnia e lasci che i prodotti parlino per sé“.

Sigh.Can't believe this is coming out from a director of a proper brand.

It's time for everyone to focus on their own business. keep our mouth shut and let products speak.

PS: Comments of that tweet made me understand how users gonna feel if your brand is talking like that. https://t.co/xvuHIcVLjk — Francis Wong (@FrancisRealme) August 19, 2021

Una rivalità, quella fra Xiaomi/Redmi e Realme, che va avanti da anni e che sicuramente non si esaurirà qui, visto che parliamo di compagnie in diretta rivalità. Specialmente sul territorio indiano, dove il segmento di mercato dei mid-range è quello più “appetitoso” per le casse delle compagnie di smartphone.

