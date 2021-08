Realme Book ufficiale in Europa: sottile, potente e per tutti

Si è da poco conclusa la presentazione dei primi laptop di casa Realme. Infatti, nell'evento Global appena successivo a quello Cina e India, è stato presentato Realme Book anche per l'Europa, con tante specifiche tecniche interessanti a prezzi inquadrati.

Realme Book ufficiale: caratteristiche e prezzi Europa

Si parte col dire che ci troviamo davanti ad un notebook molto sottile, pensato per la mobilità grazie al suo pannello con risoluzione 2K 3:2 IPS da 14″. Innegabile che nello stile sia molto simile ad altri competitor, ma prova a darsi un tono di originalità. Passando all'hardware interno, abbiamo due configurazioni per la CPU, cioè Intel Core i3-1115G4 e i5-1135G7, che si accompagnano con una Intel UHD Graphics e con una Intel Iris Xe.

Lato memoria, l'opzione base è ovviamente da 8 GB RAM LPDDR4x, con il modello superiore che ne ottiene anche una da 16 GB. Per lo storage SSD siamo sui 256/512 GB. Per le porte abbiamo ingressi Thunderbolt 4 (versione i5), USB-C 3.2, USB-A 3.1 e jack per le cuffie. Presenti speaker Harman e Stereo Surround DTS. Lato software abbiamo Windows 10 che il brand ha garantito aggiornabile gratuitamente a Windows 11. Presente anche il comodo PC Connett per la connettività con smartphone.

Realme Book è stato sì presentato ma per la sua commercializzazione in Europa e Italia dovremo attendere un po'. Quanto ai prezzi, viene comunicato che la versione i3/8/256 ha un costo di 749$ (circa 640€), mentre quella i3/8/512 ha un prezzo di 799$ (circa 682€). Quanto alle configurazioni i5/8/512 e i5/16/512 abbiamo un prezzo di 969$ (827€ circa) e 999$ (853€ circa). Capiremo nei prossimi giorni quali saranno i prezzi per il nostro paese.

Vuoi sapere tutto sul nuovo Realme Book? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu