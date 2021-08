Redmi Note 8 2021 è il giusto revival in offerta lampo

Gli smartphone entry-level, si sa, sono sempre una scelta ardua. Le specifiche, sebbene negli ultimi anni siano comunque cresciute anche a prezzi bassi, destano sempre qualche dubbio. Ci sono però alternative sempre molto valide e interessanti come può essere il Redmi Note 8 2021, che rinasce dai fasti del precedente modello ed è in offerta lampo su Banggood nella versione 4/64 GB.

Redmi Note 8 2021: l'amato medio-base gamma in offerta lampo su Banggood

Se per il design resta quello iconico del precedente Note 8, sotto scocca cambiano alcune cose. Ad esempio, il chipset è un MediaTek Helio G85, che viene poi abbinato a 4 GB RAM LPDDR4x e 64 GB (nella versione in offerta). Non manca poi un bel pannello Full HD+ da 6.3″ IPS, una buona batteria da 4.000 mAh ricaricabile a 18W e altre feature come il jack audio ed il sensore ad infrarossi.

Anche il comparto fotocamera non sfigura per la fascia di prezzo e troviamo quattro sensori così composti: 48+8+2+2 MP con grandangolare, macro e profondità. Per la selfie camera abbiamo invece un sensore da 13 MP. Infine, il software è ora aggiornato ad Android 11 con MIUI 12.5, quindi praticamente l'ultima versione.

Potete quindi acquistare il Redmi Note 8 2021 direttamente dallo store di Banggood al super prezzo di 115.4€, che si avvale inoltre della spedizione gratuita EU Priority Line. Trovate il link all'acquisto qui in basso.

