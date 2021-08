Xiaomi, nuovi auricolari TWS certificati: prime novità

Il settore audio è quello che Xiaomi ha reso, negli anni, più fruibile e soprattutto più votato alla mobilità. Con un 2021 che ha visto, in serie, l'arrivo di prodotti di grande livello come gli auricolari TWS Mi True Wireless Earphones 2 Pro, i FlipBuds Pro e i Redmi Buds 3 Pro, pare non sia ancora finita qui. Infatti, sono stati certificati nuovi auricolari Xiaomi TWS in-ear, di cui vi riportiamo le prime notizie.

Xiaomi M2103E1: cosa sappiamo sui nuovi auricolari TWS in-ear

A riportarci l'esistenza di questi auricolari è l'ente di certificazione Wireless Power Consortium, che riporta un modello di auricolari che porta il numero M2103E1. Cosa abbiamo ad oggi come caratteristiche? A dire il vero, se ne conosce il solo design. Infatti, il documento riporta gli auricolari per come sono, cioè di tipologia in-ear, di colore bianco ed un case di ricarica ovale.

Curioso è notare come la conformazione superiore di questi auricolari sia effettivamente simile ai FlipBuds Pro, quindi il dubbio che possa trattarti della versione standard di tale gamma c'è. Magari, è probabile che possano avere caratteristiche meno prestanti del modello top, sebbene il documento del WPC riporti la possibilità di ricarica wireless.

Purtroppo gli elementi presenti per questi auricolari si restringono, visto che le certificazioni non garantiscono sempre tutti i dettagli, ma restiamo fiduciosi che inizieremo a capirne di più nel corso delle prossime settimane. E chissà che non arrivino insieme ai chiacchierati Xiaomi Mi 11T.

