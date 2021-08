OnePlus Closed Beta: ecco come testare le feature del futuro

Se siete utenti OnePlus, forse saprete che esiste l'iniziativa Open Beta, che l'azienda offre a coloro che sono curiosi d testare in anteprime i nuovi aggiornamenti. È grazie ad esso se questa curiosità viene soddisfatta, permettendo anche e soprattutto il team OxygenOS di raccogliere feedback e muoversi di conseguenza. Ma non finisce qui, perché la compagnia ha deciso di spingersi oltre, annuncia la partenza di un ulteriore programma, questa volta chiamato Closed Beta.

OnePlus 9 e 9 Pro: al via il programma Closed Beta della OxygenOS

Come si può intuire già dal nome, il programma Closed Beta ha come scopo quello di aggiungere un ulteriore livello al lavoro di beta testing in itinere. E al contrario delle Open Beta, soltanto una ristretta cerchia di utenti potrà accedervi, anche perché parliamo di utenti che saranno estremamente vicini al lavoro svolto dallo staff OnePlus.

Nello specifico, la compagnia ha avviato questo programma per il duo di smartphone composto da OnePlus 9 e 9 Pro. Qualora foste fra i suoi possessori e foste interessati a prendere parte alla Closed Beta, ecco come funziona. Come per le Open Beta, lo scopo di questo programma è quello di raccogliere il feedback dei tester per ottimizzare il software OxygenOS, trovando bug ed aiutando nella costruzione delle build stabili. Essendo “Closed”, chi partecipa dovrà firmare un NDA, cioè un accordo di non divulgazione: chi farà trapelare informazioni fuori dal gruppo di testing, quindi, andrà incontro a sanzioni. Anche perchè all'interno delle Closed Beta saranno presenti novità e feature in anticipo di giorni, settimane, se non addirittura mesi prima delle ROM pubbliche.

Nel programma Closed Beta sarà consentito l'accesso a 200 persone, perciò vi consiglio di affrettarvi, nel caso. Queste persone dovranno avere una certa dimestichezza col maneggiare software, visto che per alcune build sarà richiesta l'installazione manuale previa formattazione del telefono. Oltre a ciò, i requisiti richiesti comprendono essere un membro attivo della OnePlus Community ed una comunicazione costante su Telegram col team OnePlus. Per compensare l'impegno, di tanto in tanto non mancheranno regali a chi parteciperà con ottimi risultati.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu