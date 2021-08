Comodi e veloci sui monopattini Bezior su eBikeCore spediti da Europa

I monopattini, come le bici elettriche, sono ormai il mezzo di trasporto preferito di tante persone per quanto riguarda la città. Ma se si potesse unire la velocità e la comodità dei due mezzi in uno solo? Come nel caso dei monopattini elettrici con sella Bezior S1 e S2, che potete trovare in offerta con codice sconto grazie alla promo eBikeCore, che ci porta anche la comoda spedizione da Europa!

Codice sconto Bezior S1 e S2: i monopattini elettrici con sella in offerta su eBikeCore

Prima di conoscere le modalità di acquisto, diamo un'occhiata e come sono fatti questi scooter elettrici. Dalla conformazione della struttura più complessa e particolare rispetto ai monopattini più noti, si denota comunque un certo senso di resistenza e affidabilità. Partendo dal modello Bezior S1, abbiamo un bel motore da 1.000W, che unito alla batteria da 48V 13 Ah permette di arrivare anche fino a 50 km di autonomia. Molto comoda anche l'inclinazione massima fino a 35°, che diventa ancora più comoda con la sella predisposta (ma removibile). Non mancano ruote spesse da 10″ e freni a disco.

Se guardiamo poi al Bezior S2, abbiamo un modello ancora più potente e prestante. Basti pensare al solo motore da 2.400W, abbinato ad una capientissima batteria da 21 Ah, che si integrano in una struttura capace di sorreggere fino a 120 kg. Le ruote da 11″ permettono di attraversare ogni tipo di tracciato. Entrambi, sebbene con sella, sono assolutamente pieghevoli e trasportabili.

Troviamo quindi i monopattini elettrici con sella Bezior S1 e S2 in offerta su eBikeCore ad un super prezzo di 557€ e 972€, ottenibili grazie al codice sconto dedicato. Questo senza dimenticare la comodissima spedizione da Europa che ci fa evitare noiose grane alla dogana. Trovate tutto nei box qui sotto.

