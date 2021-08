OPPO guarda al futuro: lo speaker sarà nel display

La corsa al full screen sta spingendo i produttori a studiare nuove tecnologie che sfruttino al meglio il display. Una su tutte la fotocamera nello schermo, vista in azione su Xiaomi Mi MIX 4, ZTE Axon 30 e Samsung Galaxy Z Fold 3. Ma nelle retrovie c'è anche OPPO, che per prima ha mostrato un prototipo del genere ma che sta attendendo prima di lanciare il suo primo smartphone con selfie camera nascosta. Ne ha parlato di recente in occasione della Future Imaging Technology, ma c'è un altro dettaglio da non trascurare. Mi riferisco allo speaker nel display, un'altra caratteristica che sta prendendo piede da quando gli smartphone sono a tutto schermo.

OPPO studia una tecnologia per avere lo speaker sotto allo schermo

Non sorprende scoprire che OPPO stia lavorando in tal senso, vista la sua storica voglia di sorprendere con tecnologie all'avanguardia. Ed infatti ecco comparire un brevetto, depositato presso il CNIPO, dove il protagonista è uno smartphone con speaker nel display. Non è la prima volta in ambito smartphone che vediamo soluzioni di questo tipo: penso all'audio piezoelettrico del primo Xiaomi Mi MIX. Ma guardando a qualcosa di più recente, anche LG G8 e al suo Crystal Sound OLED.





Il concetto è sostanzialmente il medesimo: sfruttare il pannello dello schermo come fosse un diaframma, facendolo vibrare e mandando in risonanza la scocca. Avete presente quando poggiate lo smartphone su un tavolo e sentite il volume alzarsi? Ecco, quello è un po' il meccanismo in questione, con il tavolo che funge appunto da superfice di risonanza. La parte interessante è che lo schermo viene diviso in zone ed ognuna di essa può suonare in maniera diversa, ricreando una sorta di effetto multi-canale.

La domanda che può sorgere è: a che pro avere uno speaker sotto al display? I motivi sono due, a partire dalla possibilità di affiancare una tecnologia del genere allo speaker inferiore classico, ricreando un effetto stereofonico più avvincente. In ottica futura, poi, avere uno speaker celato dallo schermo significa poter fare uno smartphone ancora più waterproof, eliminando la necessità di avere uno speaker con griglia a vista.

