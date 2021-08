Teclast M40 SE è il tablet da comprare al prezzo cinese e la garanzia Amazon

Dopo aver fatto conoscenza con il nuovo modello T40 è tempo di sconti per un altro modello intramontabile della compagnia cinese. Teclast M40 SE è disponibile in offerta con codice sconto su Amazon: se cercate un tablet Android super economico, allora avete trovato il terminale che fa al caso vostro!

Teclast M40 SE: tutto quello che c'è da sapere sul tablet Android low budget

Design e display

In termini di design Teclast M40 SE non cambia molto rispetto al modello standard. L'unica differenza degna di nota è rappresentata dal modulo fotografico, qui arrotondato. Il display è ancora una volta un pannello LCD IPS Sharp da 10.1″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel). La selfie camera è un sensore da 2 MP mentre la fotocamera principale è composta da un singolo modulo da 5 MP.

Hardware

La vera differenza da il tablet è la versione M40 è rappresentata dal chipset e la memorie. Il chip UNISOC T618 cede il posto al SoC T610, stavolta con 4 GB di RAM (ma troviamo sempre 128 GB di storage, espandibili tramite microSD). La batteria è ancora una volta un'unità da 6.000 mAh mentre non mancano il GPS integrato, il supporto LTE e Android 10. Visto che la differenza è racchiusa nel chipset, per avere comunque un'idea generale del tablet potete dare un'occhiata alla nostra recensione.

