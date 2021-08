vivo Y21 ufficiale: entry-level “squadrato” per il mercato Global

vivo abbiamo imparato ad apprezzarla per i vari dispositivi che ha lanciato da noi, in India ed in Cina sia per la fascia media, sia per i top gamma, veri e propri cameraphone. C'è però anche la fascia entry-level che il brand copre con tanti modelli sul mercato Global ed il nuovo vivo Y21 è l'ultimo esponente del catalogo, tra specifiche tecniche essenziali e prezzo basso.

vivo Y21: tutto sul nuovo entry-level

Design e specifiche tecniche

Partendo dallo stile, esso si ispira apertamente alla serie V21 (approdata anche da noi nel modello 5G) ed alla serie S esclusiva della Cina. Quindi, back cover geometrica e lucida ma soprattutto cornici squadrate, sebbene sempre molto sottili, vera peculiarità degli ultimi prodotti vivo. Quanto alle specifiche tecniche, partiamo con un pannello LCD da 6.51″ HD+ con drop notch.

Andando sotto scocca, abbiamo il più classico dei SoC entry-level MediaTek, Helio P35, rinnovato dal precedente Y20 2021. Oltre a questo, abbiamo 4 GB RAM e 64/128 GB di storage, espandibili fino a 256 GB. Per la batteria abbiamo un capiente modulo da 5.000 mAh ricaricabile a 18W, oltre ai vari slot Dual SIM, Wi-Fi Dual Band, jack audio e Bluetooth 5.0. Per il software abbiamo Android 11 customizzato dalla FunTouch 11.1.

Chiude il lato fotocamera un modulo doppio da 13+2 MP con sensore macro, mentre per la selfie camera abbiamo un sensore da 8 MP. L'essenziale per fare foto definibili oneste.

vivo Y21 – prezzo e disponibilità

Il nuovo vivo Y21 arriva sul mercato indiano come base della gamma di questo 2021 e si avvale di un prezzo di circa 178€, cambio di 15.490 rupie. Non è ben chiaro se verrà esportato, ma consideriamo improbabile un attivo in Italia, considerando anche quanto offre ad esempio il vivo Y72 5G oppure il base gamma Y11s, sicuramente più intrigante con Snapdragon 460.