vivo V21 5G ufficiale in Italia: selfie camera da 44 MP, OIS e tanto altro

vivo ha finalmente iniziato a mostrare le sue potenzialità anche nel nostro paese. Infatti, dopo aver aperto il suo 2021 nel nostro paese con X60 Pro e Y72 5G, arriva anche il modello di “mezzo”, cioè vivo V21 5G, che si distingue per specifiche tecniche di livello ad un prezzo inquadrato per l'Italia.

vivo V21 5G: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Diretta configurazione di quanto presentato in altri paesi in questi mesi, il nuovo vivo V21 5G si presenta con un design nel pieno stile del brand, con colori eleganti e particolari ed un bumper fotocamera in alto a sinistra con disposizione dei sensori a triangolo. Il tutto è coadiuvato da uno spessore sottilissimo di appena 7.29 mm (7.39 mm nella versione Sunset Duzzle) Ma già a partire dal display ci rendiamo conto di avere a disposizione un prodotto molto valido: infatti, è presente un pannello da 6.44″ Full HD+ AMOLED E3 con notch a goccia e refresh rate a 90 Hz.

Per l'hardware, è attualmente il quarto smartphone approdato in Italia con il chipset MediaTek Dimensity 800U, che bene ha fatto su OPPO A94 5G, Realme 7 5G e Redmi Note 9T 5G. Passando alla memoria, abbiamo 8 GB RAM e 128 GB di storage. Il lato batteria si avvale poi di un modulo da 4.000 mAh e ricarica FlashCharge da 33W. Il sensore d'impronte è interno al display. Presenti poi Bluetooth 5.1, Wi-Fi Dual Band, NFC e GPS. Il 5G è presente in versione Dual Mode.

Il lato fotocamera però, è quello che necessita di maggior attenzione: infatti, si parte dal sensore posteriore principale, un 64 MP con OIS, coadiuvato da 8 MP per la grandangolare e 2 MP per le macro. Ma ciò che intriga molto è la selfie camera, da ben 44 MP, ma soprattutto con Dual Flash, OIS e possibilità di girare video in 4K. vivo si è fortemente impegnata particolarmente al fine di ottenere una qualità del genere.

vivo V21 5G – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo vivo V21 5G debutta in Italia ed è già disponibile nel nostro paese in questi ultimi giorni di giugno 2021, nei punti vendita TIM e nelle catene di retail autorizzate al prezzo di 449€, un costo tutto sommato onesto per ciò che offre. Le due colorazioni comprendono quella Dusk Blue e la particolare Sunset Duzzle.

Queste le parole di Vincent Xi, Presidente di vivo Italia: “vivo progetta i suoi smartphone sulla base dello stile di vita dei suoi clienti e, poiché si vive e condivide sempre di più online, abbiamo compreso la necessità di rivoluzionare il sistema di imaging perché gli utenti possano ottenere facilmente lo scatto straordinario. Il nuovo V21 è stato creato per un mondo in cui l'interazione virtuale si armonizzi alla vita moderna, ecco il motivo per cui abbiamo compiuto un radicale passo avanti ridefinendo lo standard delle fotocamere frontali, combinando un’eccezionale fotocamera con OIS da 44 MP per ritratti e video perfetti con qualsiasi luce. È così che gli utenti possono sempre mostrare il loro lato migliore“.

