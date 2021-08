Mi Pad 5 come iPad Pro: presto scriveremo “a mano” le Note (era ora)

Così come il ritorno della serie MIX, prima con il pieghevole Fold e poi con il lucente Mi MIX 4, Xiaomi ha riportato in auge la tanto attesa serie Mi Pad. Con i Mi Pad 5 e 5 Pro, Xiaomi ha voluto mettere un serio rivale di iPad Air e Pro nelle mani degli utenti cinesi, ma per poterlo fare, bisogna trovare punti in comune e quale migliore funzione se non la scrittura a mano nell'app Note?

Xiaomi Mi Pad 5: scrittura a mano in test sull'app Note, grazie allo Stylus

Per chi avesse letto il nostro spaccato per l'ufficialità dei due tablet, saprà che per la prima volta un tablet Xiaomi si avvale di vari accessori, dalla cover tastiera a soprattutto lo Stylus magnetico pensato per interagire in maniera intelligente con la MIUI for Tablet. Ebbene, il brand di Lei Jun sa perfettamente che bisogna dare ogni tipo di comodità ad un utente che sceglie le proprie soluzioni tablet quindi, ha avviato la campagna di test per l'applicazione Note ottimizzata per Mi Pad.

In questa soluzione non avremo solo la possibilità di scrivere di nostro pugno le note senza i tasti della Keyboard, ma anche di affinare il testo, di regolarlo e di correggerlo. Addirittura si potrà ottimizzare e compensare il tratto al fine di scrivere tutto a mano in maniera più chiara (molto cinese questa necessità, considerando che loro scrivono in Caratteri e non con l'alfabeto). Insomma, in parole povere, tutto ciò che potete fare con un Apple Pencil sull'app Note iPadOS potrete farlo anche sulla MIUI dei Mi Pad 5.

Qualcuno potrebbe gridare allo scontato o soprattutto al “era pur ora” ed in effetti non parliamo di una feature originalissima. Ma il segreto del successo di un prodotto passa dal saper utilizzare ed in un certo senso migliorare ciò che è già presente al fine di rendersi un dispositivo completo. Non ci resta che attendere che arrivino anche da noi, così da poter testare questa funzione.

