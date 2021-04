Sebbene sia passate circa due settimane dalla sua presentazione, il pieghevole di Xiaomi è al centro della curiosità degli utenti cinesi e mondiali. E proprio per questo, Xiaomi ha deciso di effettuare un pesante test di resistenza su Mi MIX Fold che verrà piegato in continuazione per un'intera settimana.

Aggiornamento 24/04: Dopo un'intensa settimana, Mi MIX Fold ha concluso i suoi test. I risultati li trovate a fine articolo.

Xiaomi Mi MIX Fold: il test di resistenza durerà una settimana per 24 ore al giorno

Che tipo di stress viene quindi il pieghevole del brand? A spiegarlo è proprio il CEO di Xiaomi, Lei Jun, che porta in test Mi MIX Fold in una live dalla durata di una settimana per 24 ore al giorno, dove lo smartphone verrà piegato ogni 1.6 secondi, andando incontro a piegature che spiega il dirigente del brand equivalgono ad un ciclo di vita di circa 10 anni.

Ovviamente, questo tipo di test è sicuramente una novità, non tanto per quello che si fa (visto che prima di metterlo in commercio, gli smartphone pieghevoli sono sottoposti a test di questo tipo migliaia e migliaia di volte), ma per il fatto che vedremo in diretta come reagisce questo tipo di dispositivo a questo tipo di stress.

C'è da dire inoltre che in fase di sviluppo il MIX Fold ha già osservato una prova di affidabilità con 200.000 piegature e con un massimo di 1 milione di volte, questo grazie alla cerniera rivestita con una lamiera in acciaio ad alta resistenza non magnetica, che rende anche il pannello più resistente.

Mi MIX Fold resiste a migliaia di piegature | Aggiornamento 24/04

Per chi fosse curioso della resistenza (magari in prospettiva di acquisto, chissà) alle piegature del nuovo Xiaomi Mi MIX Fold può finalmente avere le risposte che cerca. Infatti, si è conclusa la settimana di test a cui il brand ha sottoposto il suo pieghevole, in cui veniva aperto e richiuso ad una frequenza di 1.6 secondi ininterrotamente.

I risultati sono davvero incoraggianti: è riuscito a resistere a ben 400.000 chiusure ed è quindi pronto ad avere una resistenza lunga davvero molti anni, che fanno di questo prodotto un dispositivo affidabile e di grande qualità. Chiaro che il test non tiene conto di agenti esterni come cadute e colpi subiti, però è già importante il fatto che la sua funzione meccanica principale sia di livello.

