Huawei riscrive il Bluetooth grazie al nuovo brevetto

Senza girarci intorno, tra connessioni dirette, Low Energy (BLE) e Ultra Wide Band (sebbene sia una tecnologia un po' diversa), il Bluetooth è il nostro vero compagno di quotidianità. Ma come ogni tecnologia che si rispetti, migliora sempre, nel concetto in sé oppure in un dispositivo specifico, come ha fatto Huawei, con un nuovo brevetto in merito alla connessione Bluetooth da smartphone ai vari dispositivi vicini.

Huawei: i punti salienti del nuovo sistema Bluetooth del brevetto

Stando al documento numero CN110460981B, il nuovo sistema Bluetooth per smartphone di Huawei si districa in vari punti specifici, che vi riportiamo di seguito. Prima cosa, il server riceve una richiesta di ricerca che include la prima posizione e l'identificazione del dispositivo Bluetooth inviato dal primo terminale (quello più vicino). Questo porta al fatto che nel primo momento di azione, all'interno del primo intervallo di ricerca, si utilizza la prima frequenza e la prima densità per determinare almeno un secondo terminale e inviare un compito di ricerca recante ad esso il suddetto identificatore. Quindi, ricevuto il messaggio che un dispositivo Bluetooth viene trovato da uno qualsiasi dei secondi terminali, la seconda posizione del secondo terminale è poi inviata al primo terminale.

Infine, nel caso non si ricevesse il messaggio di ricerca di dispositivi Bluetooth da uno qualsiasi dei secondi terminali, nel secondo intervallo di tempo successivo al primo, nel secondo intervallo di ricerca, la seconda frequenza e la seconda densità sono utilizzate per determinare almeno un terzo terminale e inviare un'attività di ricerca con un identificatore; la seconda frequenza è comunque inferiore alla prima frequenza; la seconda densità è inferiore alla prima densità.

In soldoni, si attua questo sistema di connessione Bluetooth al fine di aumentare la probabilità di ricerca dell'oggetto target e risparmiare risorse di ricerca. Come ogni brevetto di questo tipo, non lo vediamo applicato in maniera fisica, ma brand come Huawei li inseriscono poi in prodotti fatti e finiti, come ad esempio ha fatto con le tecnologie integrate negli ultimi P50. Sopra potete vedere un'immagine del brevetto che riassume quanto scritto.

