Chiudi in agosto in bellezza con i Coupon AliExpress

La fine del mese di agosto 2021 si avvicina ed è tempo di pensare a qualche acquisto per ripartire tra lavoro e scuola. E se possibile, possiamo essere agevolati da offerte e i codici sconto sugli store più famosi, come AliExpress, che mette a disposizione una serie di Coupon davvero imperdibili e su prodotti selezionati.

Coupon AliExpress: tutte le pagine dei prodotti in offerta con codice sconto

Ma come si dividono i codici sconto AliExpress? Non proprio, ma lo store ha fatto comunque una giusta ripartizione di prodotti attraverso pagine dedicate in cui applicare il Coupon prescelto. Un esempio? Per poter ottenere uno sconto di 5.31€ su una spesa di almeno 44.27€, bisognerà inserire il codice 8AESELETED6 su uno dei prodotti a questo link. Se invece volete avere quasi 10€ di sconto, potete utilizzare il Coupon 8AESELETED11 per ottenere 9.74€ di riduzione su un totale di almeno 79.68€ sugli articoli a questo link.

La posta in palio si alza poi se acquistare un prodotto selezionato del valore di almeno 106.24€, dato che potete avere uno sconto di 12.40€ grazie al codice 8AESELETED14 che dovete applicare in questa pagina. Infine, per ottenere il massimo, potete andare a questo link e facendo un acquisto di almeno 141.66€ avrete diritto ad una riduzione di 16.82€ grazie al Coupon 8AESELETED19. Insomma, ce n'è per tutti e per tutti i tipi di prodotto, visto che le pagine portano con loro una marea di articoli.

Ricordiamo che questa super iniziativa di fine agosto da parte di AliExpress ha però un tempo di validità limitato. Infatti, è possibile applicare i Coupon solo nei prodotti nelle pagine sopraelencate e fino alle ore 9:00 del prossimo 31 agosto 2021. Un'occasione quindi da non lasciarsi scappare.

Siete ancora affamati di sconti? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu