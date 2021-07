vivo Y72 5G è di nuovo ufficiale… ma è tutto un altro smartphone

Lo smartphone vivo Y72 5G è nuovamente ufficiale, ma questa volta non si tratta dello stesso modello lanciato in Italia a maggio. Il dispositivo cambia completamente look e scheda tecnica e si presenta in una veste rinnovata in esclusiva per il mercato indiano: andiamo a vedere quali sono le novità!

vivo Y72 5G (Snapdragon) ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Partiamo subito con dire che vivo Y72 5G lanciato in India altro non è che un rebrand del modello Y52s presentato in Cina alcuni mesi or sono. Quindi abbiamo design e scheda tecnica prese dal dispositivo cinese ed il nome di uno degli smartphone per l'Europa: insomma, una confusione totale tipica dei brand asiatici (che non può non farci sorridere pensando ad un certo marchio e ai suoi millemila smartphone, con un nome diverso per ogni paese).

Tornando a noi, il “nuovo” arrivato offre un display IPS da 6.58″ con risoluzione Full HD+, rapporto in 20:9, refresh rate a 90 Hz ed un notch a goccia per la selfie camera da 8 MP. Il lettore d'impronte è integrato nel tasto di accensione.

Hardware

In termini di specifiche, vivo Y72 5G (versione India) monta il chipset Snapdragon 480 di Qualcomm, soluzione 5G low cost. Lato memorie abbiamo 8 GB di RAM (con tecnologia di espansione fino a 4 GB) e 128 GB di storage. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 18W mentre il sistema è basato su Android 11, sotto forma di FunTouch OS.

Il comparto fotografico fa affidamento su un sensore principale da 48 MP, accompagnato da un modulo da 2 MP ed un Flash LED.

vivo Y72 5G ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo vivo Y72 5G è di circa 238€ al cambio attuale, ossia 20.990 rupie; come anticipato, il debutto è avvenuto in India e per il momento non ci sono dettagli in merito alla commercializzazione in altri paesi “Global”.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu